Muere Dolly Parton, leyenda del country

Dolly Parton, leyenda e icono de la música country, ha fallecido a los 80 años. Su familia lo ha comunicado a través de un vídeo en redes sociales protagonizado por el sobrino de la artista, Bryan Seaver: «Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años. Es un honor, uno mezclado con absoluto orgullo y gran tristeza, pero la tristeza está con nosotros, no con Dolly», declara.

Parton se va como una de las artistas más importantes e influyentes de la historia de la música estadounidense, dejando tras de sí una carrera llena de hits eternos: «Siempre ha estado en su televisión, en su disco, en su CD y en su playlist, siendo una parte extendida de su familia les guste o no», explica Seaver.

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Canciones como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ o ‘I Will Always Love You’, popularizada por la versión de Whitney Houston, son historia de la música contemporánea. Esta historia comenzó en Tennessee el 19 enero de 1946, en el seno de una familia humilde en la que Parton destacó desde el principio por su talento musical. Seis décadas después, tiempo durante el cual también gozó de éxito como actriz en películas como ‘Magnolias de acero’, su obra sigue siendo reconocida en todo el mundo.

Parton nunca dejó de estar en contacto con su legado en el mundo del pop, colaborando muy recientemente con Sabrina Carpenter en una versión alternativa de ‘Please Please Please’ o con Miley Cyrus y P!nk en su propio disco.