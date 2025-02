Sabrina Carpenter y Dolly Parton hacen un bop country de ‘Please Please Please’

Sabrina Carpenter ha lanzado hoy el remix de ‘Short n’ Sweet’, en San Valentín. Cuatro nuevas canciones y una nueva versión de ‘Please Please Please’, transformada en un bop de country aprovechando la colaboración de Dolly Parton, forman el lanzamiento.

Los arreglos sintetizados de la original ‘Please Please Please’ son sustituidos por violines en la nueva versión, que no se queda en un simple remix. En su lugar, el tema sirve como dueto, con ambas artistas interviniendo en los estribillos. Parton incluso se encarga de una de las partes más icónicas del tema: «But the ceiling fan is so nice!».

Carpenter no podía desaprovechar la ocasión, así que decide incluir una diabólica referencia tanto al videoclip original del tema como a su ruptura con el actor Barry Keoghan. El reveal es que ambas cantantes llevan en el maletero a un hombre vestido igual que Keoghan en el vídeo original, en el que jugaba un papel protagonista.

’15 Minutes’ y ‘Busy Woman’, el focus track, son los dos temas más pop de la nueva tanda de canciones, con los toques vintage que caracterizan la música de Sabrina. En el tema que encabeza hoy la playlist de Today’s Top Hits, Carpenter deja una perlita de las suyas en la letra: «Si no me quieres, simplemente te consideraré gay».