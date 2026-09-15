«Widow’s Bay», ‘The Pitt’ y ‘DTF St Louis’ triunfan en los Emmy

Sorpresa en los Emmy. Incluso en el que es el año de despedida para ‘Hacks‘, otra comedia ha logrado imponerse en la mayoría de premios, incluido el de Mejor Comedia. ‘La maldición de Widow’s Bay‘, una mezcla de comedia, thriller y la verdad es que también algo de drama, disponible en Apple TV, se ha llevado 14 de las 19 estatuillas a que aspiraba. Eso no ha impedido, eso sí, que Jean Smart recoja su tradicional premio a Mejor Actriz por su papel de Deborah Vance en ‘Hacks’.
En Drama la gran ganadora ha sido ‘The Pitt’, reconocida como Mejor Serie Dramática y Mejor Actor para Noah Wyle, aunque como recalca El País, es destacable también que haya habido varios reconocimientos a ‘Pluribus‘. En miniserie, y como preveíamos hace algunos días, la gran galardonada ha sido ‘DTF St Louis‘. David Harbour puede resarcirse de su crisis de imagen pública tras su divorcio polémico de Lily Allen, al ser reconocido como Mejor Actor de Reparto por esta misma ficción.
Ganadora a mejor actriz de reparto de comedia
Kate O’Flynn (La maldición de Widow’s Bay) GANADORA
Mario Anzuoni (REUTERS)
Dale Dickey (La maldición de Widow’s Bay)
Hannah Einbinder (Hacks)
Janelle James (Colegio Abbott)
Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)
Jessica Williams (Terapia sin filtro)
Megan Stalter (Hacks)
Ganadora a mejor actriz protagonista de comedia
Jean Smart (Hacks) GANADORA
Chris Pizzello (AP)
Quinta Brunson (Colegio Abbott)
Ayo Edebiri (The Bear)
Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)
Lisa Kudrow (The Comeback)
Ganador a mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión
Matthew Rhys (La bestia en mí) GANADOR
Riz Ahmed (Bait)
Jason Bateman (Black Rabbit)
Charlie Hunnam (Monstruo: la historia de Ed Gein)
Oscar Isaac (Bronca)
Ganadora a mejor actriz de reparto de drama
Allison Janney (La diplomática) GANADORA
Chris Pizzello (AP)
Taylor Dearden (The Pitt)
Fiona Dourif (The Pitt)
Katherine LaNasa (The Pitt)
Julianne Nicholson (Paradise)
Sepideh Moafi (The Pitt)
Karolina Wydra (Pluribus)
Ganadora a mejor actriz protagonista de drama
Rhea Seehorn (Pluribus) GANADORA
Carrie Coon (La edad dorada)
Chase Infiniti (Los testamentos)
Keri Russell (La diplomática)
Zendaya (Euphoria)
Ganador a mejor actor de reparto de comedia
Stephen Root (La maldición de Widow’s Bay) GANADOR
Harrison Ford (Terapia sin filtro)
Michael Urie (Terapia sin filtro)
Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
Paul W. Downs (Hacks)
Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)
Tyler James Williams (Colegio Abbott)
Ganador a mejor realities de competición
The Traitors GANADOR
Dancing with the Stars
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
Survivor
Ganador a mejor actor protagonista de drama
Noah Wyle (The Pitt) GANADOR
Gary Oldman (Slow Horses)
Sterling K. Brown (Paradise)
Mark Ruffalo (Task)
Rufus Sewell (La diplomática)
Ganador a mejor actor de reparto de drama
Tom Pelphrey (Task) GANADOR
Mario Anzuoni (REUTERS)
Patrick Ball (The Pitt)
Billy Crudup (The Morning Show)
Shawn Hatosy (The Pitt)
Gerran Howell (The Pitt)
Jack Lowden (Slow Horses)
Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Ganadora a mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión
Sally Field (Criaturas luminosas) GANADORA
Claire Danes (La bestia en mí)
Carey Mulligan (Bronca)
Sarah Pidgeon (Love Story)
Sarah Snook (Su peor pesadilla)
Ganador a mejor actor protagonista de comedia
Matthew Rhys (La maldición de Widow’s Bay) GANADOR
Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
Steve Carell (Rooster)
Jason Segel (Terapia sin filtro)
Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
Ganador a mejor guion en una serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay! GANADOR
Colegio Abbott – Team Building
La compañía de las sillas Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does
The Comeback – Valerie Does It All
Hacks – Hacks (Finale)
Jury Duty Presents: Company Retreat – Mergers and Acquisitions
Ganador a mejor dirección de una serie dramática
Slow Horses – Scars GANADOR
La edad dorada – My Mind Is Made Up
Paradise – Exodus
The Pitt – 12:00 P.M.
Pluribus – We Is Us
Task – Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River
Ganador a mejor programa de variedades
The Late Show with Stephen Colbert GANADOR
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight with John Oliver
Saturday Night Live
Ganador a mejor dirección de una serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay! GANADOR
Colegio Abbott – Ballgame
The Bear – Bears
La compañía de la silla – Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does
Hacks – Hacks (Finale)
The Ms. Pat Show – Give It Arrest
Ganador a mejor guion en una serie dramática
Pluribus – We Is Us GANADOR
La diplomática – Amagansett
The Pitt – 1:00 P.M.
The Pitt – 12:00 P.M.
Slow Horses – Scars
Task – A Still Small Voice
Ganadora a mejor miniserie o serie antológica
DTF St. Louis GANADORA
Su peor pesadilla
La bestia en mí
Bronca
Love Story
Ganador a mejor actor de comedia invitado
Rob Reiner (The Bear) GANADOR
Michael J. Fox (Terapia sin filtro)
Brett Goldstein (Terapia sin filtro)
Hamish Linklater (La maldición de Widow’s Bay)
Christopher McDonald (Hacks)
Connor Storrie (Saturday Night Live)
Ganador a mejor actor de drama invitado
Ernest Harden Jr. (The Pitt) GANADOR
Colman Domingo (Euphoria)
Jeff Hiller (Pluribus)
Jeff Kober (The Pitt)
Jonathan Pryce (Slow Horses)
Bradley Whitford (La diplomática)
Ganadora a mejor actriz de comedia invitada
Betty Gilpin (La maldición de Widow’s Bay) GANADORA
Chris Pizzello (AP Photo/Chris Pizzello)
Leslie Bibb (Hacks)
Jamie Lee Curtis (The Bear)
Cherry Jones (Hacks)
Laurie Metcalf (Hacks)
Kaitlin Olson (Hacks)
Lauren Weedman (Hacks)
Ganadora a mejor actriz de drama invitada
Shailene Woodley (Paradise) GANADORA
Brittany Allen (The Pitt)
Tal Anderson (The Pitt)
Tina Ivlev (The Pitt)
Miriam Shor (Pluribus)
Merritt Wever (La edad dorada)
Ganadora a mejor películas para televisión
Criaturas luminosas GANADORA
Jefes de estado
Miss You, Love You
Gente que conocemos en vacaciones
Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta
Ganador a mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
David Harbour (DTF St. Louis) GANADOR
Jason Bateman (DTF St. Louis)
Richard Gadd (Half Man)
Richard Jenkins (DTF St. Louis)
Charles Melton (Bronca)
Nick Offerman (Muerte por un rayo)
Ganadora a mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Linda Cardellini (DTF St. Louis) GANADORA
Dakota Fanning (Su peor pesadilla)
Laurie Metcalf (Monstruo: la historia de Ed Gein)
Joy Sunday (DTF St. Louis)
Youn Yuh-jung (Bronca)
Constance Zimmer (Love Story)
Ganadora a mejor serie de drama
The Pitt GANADORA
La diplomática
El caballero de los siete reinos
La edad dorada
Paradise
Pluribus
Slow Horses
Vicios ocultos
Ganadora a mejor serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay GANADORA
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Nadie quiere esto
Margo tiene problemas de dinero
Solo asesinatos en el edificio
Terapia sin filtro