Por qué la hechizante ‘La maldición de Widow’s Bay’ es la serie revelación

Cuando el pasado abril se lanzó la campaña promocional de ‘La maldición de Widow’s Bay’, algo no cuadraba: ¿la humorista y guionista de comedia Katie Dippold (‘Parks and Recreation’, ‘Cuerpos especiales’, ‘Cazafantasmas’) debutando como creadora con una serie de terror dirigida, entre otros, por un especialista en el género como Ti West (‘La casa del diablo’, la trilogía ‘X’)?

Cuando vi el teaser, donde se enfatizaban los elementos de terror, mi sorpresa fue mayor que la de Hugh Jackman el día que recibió un guion sobre unas ovejas detective. ¿Se habrá convertido Dippold en la nueva Jordan Peele, que también dio el salto de la comedia al terror, o es que Apple ya da luz verde a cualquier cosa y esto va a ser un desastre?

- Publicidad -

Bastaron apenas 5 minutos de la serie para que todas las piezas encajaran. ‘La maldición de Widow’s Bay’ contiene algunas de las secuencias de terror más logradas de este año (la del payaso, la arpía, el asesino enmascarado), pero también es una comedia desternillante, repleta de gags que funcionan de maravilla. Pero es que incluso acaba revelándose como un drama sorprendentemente emotivo, sustentado en un trasfondo de melancolía y duelo.

Dippold logra armonizar con extraordinaria habilidad todos esos registros, géneros y tonos, sin que ninguno se imponga sobre los demás. Como si fuera una de las brujas de la isla Widow’s Bay, la creadora ha cocinado en un caldero (mágico) un guiso de referentes en el que caben desde el alcalde de ‘Tiburón’ o el Michael Myers de ‘Halloween’, a los pueblos de Stephen King, los personajes de ‘Twin Peaks’, las casas encantadas, la brujería del siglo XVII, el folk horror, el J-horror… Todo ello, como se ha dicho, salpimentado con mucho humor.

- Publicidad -

La serie está muy bien escrita y dirigida (además de Ti West, participa Hiro Murai, director de ‘Atlanta’, ‘Mr. & Mrs. Smith’), pero también sobresale por la química y el talento de sus dos protagonistas. Uno es un valor seguro, Matthew Rhys (‘The Americans’, ‘Perry Mason’). La otra constituye un auténtico descubrimiento: Kate O’Flynn, actriz curtida en el teatro británico, que aquí borda el papel de Patricia, una funcionaria gruñona, meticulosa y aparentemente anodina, cuyo pasado está lleno de fantasmas.

Suyos son dos de los mejores episodios de la serie: el cuarto, donde organiza una fiesta de esas que se recuerdan por mucho tiempo, y el octavo, donde se convierte en una improbable y divertidísima “final girl”. Solo por esos dos capítulos ya merece la pena la serie.