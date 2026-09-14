Rigoberta Bandini acaba de concluir su gira ‘Jesucrista Superstar‘ y dice que su próximo show es «parir», ya que está ya muy avanzadamente embarazada. Antes ha publicado la versión de estudio de un tema que ya había presentado en directo y que, aunque no es de los mejores de su repertorio, sí tiene momentos interesantes.

‘Chicle mal enganchado’ se vincula con la era ‘Jesucrista Superstar’ por su ánimo experimental más que simplemente efusivo. Aquí no hay melodías emocionantes como las de ‘Ay mamá’ o ‘Julio Iglesias’, sino un ánimo más cínico y despreocupado.

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La amalgama de beats explosivos de los 80 que abren el tema y después vuelven, un beat sintético más amable en las estrofas, punteos de guitarra grunge, distorsión vocal… puede convertirlo en una de las composiciones de Rigoberta que juegan con más recursos diferentes. Pero, entre estrofas que no terminan de despegar y un estribillo que esta vez funciona más bien como elemento instrumental, la composición no acaba de encontrar una dirección clara.

Las diferentes texturas aportadas por los sintes más amables y suaves de las estrofas y las simpáticas percusiones construyen un tema igual de cínico que su letra sobre una aparente despedida: «Te deseo lo mejor / En realidad, yo soy igual / De subnormal» o «No me divierte saber que estás triste / Pero en silencio he inventado unos chistes», canta la catalana.

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La canción queda a medio camino entre el despecho y el alivio, mientras el propio título alude a esa relación que se ha quedado pegada donde no debe, como un chicle que cuesta quitar. El problema es que el tema tampoco acaba de enganchar del todo.

