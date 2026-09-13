Oasis anuncia mañana su gira 2027; Barcelona, sugerida

Oasis anunciará mañana lunes 14 de septiembre sus planes para 2027. El anuncio llegará a las 16.00 BST, las 17.00 en España, después de varios días de pistas en redes y de un despliegue de drones sobre Mánchester que ha mostrado la fecha y la hora del anuncio.

Barcelona aparece entre las ciudades que Oasis parece estar teasando. En uno de los vídeos, un músico toca ‘Don’t Look Back in Anger’ en un bar mientras al fondo aparece un cartel de Joan Miró, nacido en Barcelona. También aparece el 26 de agosto, una fecha que los fans han relacionado con un posible concierto de Oasis en la ciudad.

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Oasis sigue jugando al despiste como si tuviéramos tiempo de descifrar jeroglíficos: otros vídeos han dejado pistas sobre Glasgow, Mánchester, Múnich, Ámsterdam, París, Roma y Boston. Entre las referencias detectadas hay coordenadas que apuntan a Celtic Park, alusiones al Etihad Stadium, imágenes de Trastevere, un cartel de Rock en Seine y posibles referencias al Gillette Stadium. Mañana, confirmación.

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