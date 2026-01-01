El fascinante apocalipsis de ‘Pluribus’ huele a clásico

La nueva serie de Vince Gilligan, creador de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, plantea una inquietante distopía donde, de la noche a la mañana, la mayoría de los humanos han perdido la capacidad de pensar de manera autónoma, formando así todos parte de una gran conciencia colectiva. En consecuencia, el mundo se ha convertido en un lugar pacífico y aparentemente perfecto, donde los humanos viven en armonía entre ellos y con un enorme respeto por los animales y la naturaleza. Una de las pocas personas en La Tierra inmune a esta inexplicable invasión mental es Carol Sturka (Rhea Seehorn), una exitosa y depresiva escritora de libros de fantasía de Albuquerque que está absolutamente horrorizada ante este nuevo orden.

Esta pérdida de individualidad le sirve a Gilligan para trazar una alegoría tan astuta como relevante del mundo en el que vivimos. La llegada de la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestra realidad con tal fuerza que ya casi resulta complicado recordar que hace tan solo unos años no disponíamos de ella, provocando que la curiosidad y la capacidad de raciocinio, que ya estaban desgastadas con la adicción global a la tecnología, hayan menguado hasta niveles verdaderamente alarmantes. Estamos alimentando a un monstruo que se nutre de nuestra información a la par que va quitando poco a poco y sin que nos demos cuenta parte de nuestra humanidad.

‘Pluribus’ responde a esta ansiedad social de rabiosa actualidad con un planteamiento atractivo y sugerente que huye a toda costa de las convenciones narrativas de las series de la era del streaming, siempre tan preocupadas por asegurarse de que el espectador no se aburra y que entienda todo en todo momento. En su lugar, Apple TV+ ha sabido arriesgar y darle a Gilligan carta blanca para desarrollar la historia a su ritmo, deteniéndose en detalles y subtramas en las que otros no se detendrían y haciendo que en ellas se encuentre el auténtico corazón de la serie.

La primera temporada avanza pausada pero decidida resolviendo paulatinamente un enigma fascinante e imprevisible. Sus nueve capítulos no son más que una introducción a lo que promete ser un universo inolvidable. Y si hay alguien en quien se pueda tener fe en el terreno televisivo, ese es sin duda Vince Gilligan.

‘Pluribus’ recuerda en parte a ‘Breaking Bad’, y no solo por los desérticos paisajes de Nuevo México, sino porque desde el principio uno tiene la sensación de estar asistiendo a algo grande. Narrativamente es ambiciosa y compleja, dejando varios frentes abiertos y un sinfín de temáticas y personajes por explorar, pero asegurándose de que absolutamente todo lo que sí muestra tenga un propósito, incluso si en una primera instancia puede no parecerlo.

Al frente de todo esto está una extraordinaria Rhea Seehorn, quien ya trabajó con el celebrado showrunner en ‘Better Call Saul’ (y le valió una nominación a los Emmy). Ella es el alma de la serie, construyendo un personaje carismático y lleno de complejidades y contradicciones. Con todos sus defectos, Carol rebosa humanidad en mundo que la ha perdido, y por ello es la (anti)heroína perfecta para guiar al espectador por su impotencia y frustración en una realidad apocalíptica desoladora. Hay capítulos en los que solamente aparece ella, donde no interactúa con ningún otro ser humano, pero su presencia es tan magnética que nunca se echa en falta que haya nadie más en pantalla. De hecho, uno de los grandes aciertos de esta temporada es esa libertad narrativa que se toma Gilligan para contar la historia a su manera, pero sin una actriz del talento de Seehorn sería imposible que funcionase.

Hay muchos motivos para entusiasmarse con este impresionante arranque de ‘Pluribus’, pero el más importante de todos es que deja muchísimo espacio para que la próxima temporada sea aún mejor. ¿Estamos ante el comienzo de un futuro clásico?