Frankie Cosmos mantienen el espíritu (y el cliché) indie vivo en ‘Jesse’

Frankie Cosmos anuncian su debut en Sub Pop para el próximo 30 de marzo bajo el nombre de ‘Vessel’. Será un disco de 18 canciones de Greta Kline y su banda. De momento los autores de ‘Zentropy’ y ‘Next Thing’ han compartido una monada de canción de indie pop llamada ‘Jesse’. Según la nota de prensa, la propia Kline explica que la composición habla sobre sentirse “fuera de lugar” y tratar de estar “más en contacto consigo misma”. El vídeo que acompaña está protagonizado por un perrete, en sintonía con la iconografía de la banda (un perro era la portada de ‘Zentropy’, su disco de 10 canciones y 17 minutos).

En este álbum que dura el doble, grabado inicialmente en 3 días en Nueva York en compañía de Hunter Davidsohn, han querido dejar tal cual las primeras o segundas tomas instrumentales, en pos de preservar su energía inicial. Después se han grabado más capas con Carlos Hernández y Julian Fader. Mientras otro de los singles ‘Apathy’ hablará de la inseguridad sobre los cambios personales y el sentirte distanciado de la gente que te ha importado, ‘Caramelize’ hablará de la dependencia y madurar, y ‘Accommodate’ será sobre la complejidad de encajar en una comunidad (‘Being Alive’ se recuperará de su era Bandcamp en una nueva grabación). Como veis, una larga lista de clichés en el indie (inseguridad, no encajar en un grupo, sentirse fuera de lugar) que veremos si resiste al superarse la media hora de minutaje.

01 Caramelize

02 Apathy

03 As Often as I Can

04 This Stuff

05 Jesse

06 Duet

07 Accommodate

08 I’m Fried

09 Hereby

10 Ballad of R & J

11 Ur Up

12 Being Alive

13 Bus Bus Train Train

14 My Phone

15 Cafeteria

16 The End

17 Same Thing

18 Vessel