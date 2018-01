Melenas: “El otro día nos llamaron Hinds de provincias, pero nosotras somos más viejas: Vie-hinds”

Desde Navarra, Melenas publicaban su esperado debut a finales del año pasado. Ahora toca presentarlo en Barcelona, en Razzmatazz este sábado 13 de enero, dentro de la programación de RazzClubs; y después en Madrid PopFest durante el primer fin de semana de marzo. Hablamos con ellas sobre su notable disco, que contiene los singles de adelanto ‘Volaremos’ y ‘Dónde estás’, y otras canciones tan magnéticas como ‘Mentiras’ y ‘Alfajarín’. Además, nos avanzan que lo pasearán también por el estadounidense SXSW el próximo mes de marzo.

Supongo que con las primeras críticas o comentarios sobre el disco, y como siempre pasa con los artistas debutantes, habréis recibido comparaciones con cosas que no os gustan o con las que os identificáis especialmente, ¿qué comparación os ha chocado más de momento?

¡¡¡El otro día nos llamaron Hinds de provincias!!! (risas) Y aunque nos hizo bastante gracia, la verdad que nos sorprendió, porque nuestras canciones en realidad no se parecen mucho a las suyas. Solo que somos chicas. Punto. Pero nosotras más viejas, que eso no lo dijeron pero lo decimos nosotras. Vie-hinds.

Entre vuestras influencias citáis Marine Girls, Sonny and the Sunsets, The Modern Lovers… artistas variados y de diferentes épocas, ¿os molesta cuando alguien os compara solo con grupos de chicas solo por ser chicas? Las referencias a Savages, Sleater-Kinney y sobre todo Hinds me parecen algo forzadas, pero igual hay algo en común en energía, voces…

Sí, es lo que decíamos. Hay veces que las comparaciones pueden tener sentido, que realmente podemos hacer música que, por lo que sea, esté en relación con la de algún grupo de chicas. Pero muchas veces hay comparaciones sistemáticas que vienen por el mero hecho de ser un grupo compuesto por chicas aunque no tengamos nada que ver musicalmente… Tampoco es que nos moleste pero es un poco… de verdad, ¿otra vez? ¿Qué pasa con la música?

Recordáis a Fresones Rebeldes o Pegamoides en ‘Tú me haces lo mismo’, pero no estoy muy seguro de que haya sido una súper referencia para vosotras…

Sí, somos conscientes de ello, en seguida nos dimos cuenta de que era una canción muy fresonera, ¡pero la verdad es que al hacerla no teníamos eso en mente para nada! ¡Salió así! A algunas de nosotras nos gustan los Fresones, pero no es un referente para la compositora (Oihana).

“De Pamplona podemos decir que para ser una ciudad no muy grande, y sin demasiados garitos para que se dé una escena musical importante, resulta que se ha dado y se sigue dando la existencia de gran número de bandas”

A quien sí citáis es a Exnovios. ¿Qué nos podéis destacar de la escena de Pamplona? Grupos favoritos, locales favoritos para salir, conciertos favoritos que os han marcado en la ciudad, cualquier cosa que se os ocurra al respecto…

De la escena de Pamplona podemos decir que para ser una ciudad no muy grande, y sin demasiados garitos para que se dé una escena musical importante, resulta que se ha dado y se sigue dando la existencia de gran número de bandas que aunque disten en estilos, pueden pertenecer al mismo universo, entre ellas pueden estar actualmente Exnovios, Kokoshca, Germán y la Alegría del Barrio, Rio Arga, Las Kasettes…

El bar donde nos encontramos habitualmente es el Nébula, cada semana pueden verse grandes conciertos en su pequeño sótano. O igualmente podemos tomarnos unas cervezas en el Toki-Leza, donde también se escucha muy buena música.

Conciertos que nos han marcado, como ya hemos dicho alguna vez.. aquel primer concierto de Holy Wave en el Nébula, donde, además de bucear en sus canciones a las dos del mediodía en la oscuridad del sótano, y salir de allí empapados de tanto bailar, surgió una amistad muy chula que dura hasta día de hoy. O tras ver un concierto de Sonny and the Sunsets (también un domingo al mediodía), acabar todo el bar haciendo la conga y bailando el Limbo mientras Sonny decía: “¡No puede estar pasando algo así!” y lo grababa con su videocámara.

Kid Congo Power, Zebra Hunt, The Pretty things, Cosmonauts, Terry Malts, The Intelligence, Shannon and the Clams… ¡hay unos cuantos que merecen más de un recuerdo!

¿Hay grandes diferencias en gustos musicales entre vosotras? Hemos leído que Leire canta Shakira en la furgoneta. ¿Pero etapa cantautora o etapa reggaetón? ¿Es un suplicio para el resto o es divertido?

Entre nosotras compartimos muchos grupos y estilos que nos gustan pero cada una después tiene sus gustos personales, muy distintos a veces, la verdad… Lauri nos canta Dellafuente y C. Tangana, María berrea Desechables o Hombres G… Leire, además de un gusto musical por lo general muy “sixties”, tiene su faceta de Shakira con distintas variantes: la Shakira de “loca con mi tigre” o “My hips don’t lie” de letra inventada y, la mejor, cantando nuestras propias canciones en versión Shakira, que ahí ya es de ataque de risa. A ver si la convencemos para que nos grabe un audio y lo podáis escuchar. A todas las demás nos encanta porque nos morimos de risa, de hecho no paramos de pedírselo.

Los teclados tienen un peso importante en canciones como ‘Mentiras’ o ‘Una tras otra’, ¿os veis desarrollando más esa faceta en el futuro, más electroniquilla o psicodélica o entendéis Melenas como un grupo de rock?

Sí que nos vemos haciendo que las teclas tengan más protagonismo en algunas de las canciones, nos gusta mucho ese punto, pero quizás no en todas, lo que pida cada una. En cuanto a los estilos, hasta el momento vamos haciendo lo que sale, no nos planteamos ir hacia un estilo u otro, pero de tirar hacia algún lado, nos tememos que tirarían más hacia la psicodelia, que nos gusta más que la electrónica.



“Las voces nos gustan así, más opacas, no tan destacadas, más ensoñadoras. Nos parecen más cálidas”

‘Una tras otra’ tiene un punto de canción navideña, ¿a qué creéis que se debe, técnicamente, aparte de a lo sugestionado que puedo estar por haberla descubierto en Navidad?

¿Quizás el ¾ a ritmo de vals junto con las voces superpuestas con reverb, más corales, y el canon final le da un punto dreamy navideño?

Siempre que hay reverb y/o distorsión, alguien se queja de que no se entienden las letras, ¿para vosotras era importante que se entendieran lo mejor posible y que lo mismo pase en directo o buscabais un punto más opaco, de misterio?

Nos gustan así, más opacas, no tan destacadas, más ensoñadoras. Nos parecen más cálidas.

‘Mentiras’ habla del autoengaño, ¿verdad? ¿Algo que podáis contarnos sobre esta canción?

Sí. Esta canción habla de esa sensación de decir “no, por favor, no me digas lo que veo venir, miénteme, no lo digas, que no lo puedo escuchar”. La melodía y la rítmica tienen ese punto triste y rabioso que acompañan a ese sentir. Una canción de desahogo post-ruptura, eso fue.

Mi canción favorita del disco junto a ‘Mentiras’ es ‘Alfajarín’, contadme algo sobre ella, ¿está siendo una favorita de momento de la gente, todo lo contrario? ¿Fue de las primeras que salió, de las últimas? ¿Qué o quién ha podido inspirarla?

Pues diríamos que no es de las favoritas de momento, pero la cosa está bastante repartida. ‘Alfajarín’ fue una de las canciones que se compusieron y se grabaron en la primera tanda (el disco lo hemos compuesto y grabado en dos partes, en una primera tanda 6 canciones y en una segunda las otras 4). Oihana recuerda haberla compuesto después de un concierto de Levitation Room y Canery Terror: “Me quedé con una secuencia de acordes de una canción que iba hacia delante y hacia atrás y pensé que quería hacerlo, aunque al final el resultado no tiene que ver en cuanto al estilo. Más tarde ya, su melodía y la rítmica nos sugería hablar de un viaje por algún paraje desértico, que es de lo que trataba en un comienzo, hablando del trayecto entre Barcelona y Pamplona y de su desierto particular, los Monegros, con su indispensable parada en Alfajarín. Finalmente la letra acabó hablando de otro tipo de viaje… pero el título de la canción sí que lo mantuvimos”.

¿Y sobre ‘Una voz’? ¿Tuvisteis siempre claro que era la canción de cierre de este disco? ¿Deduzco entonces, que para vosotras sí era importante el disco como formato a diferencia de lo que pasa ya con muchos artistas debutantes?

‘Una voz’ fue una canción que salió unos días antes de entrar a grabar la segunda tanda de canciones. Llegamos al estudio con guitarra, voz y batería y finiquitamos el resto de instrumentos allí. Teníamos claro que la queríamos meter en este disco, nos gustaba mucho. La letra salió de tirón, fue fácil ponerse en situación: dejar una ciudad para marcharse a otra, con las emociones, recuerdos y dudas que surgen y se escuchan como una voz en tu cerebro estando a la espera del tren en la estación… Una vez acabada, cuando pensamos en el orden de escucha de las canciones en el disco, vimos claro que tenía que ser la canción de cierre, que te deja con ese punto nostálgico pero bonito para acabar. Y sí, pensamos en el disco como formato.

¿Por qué os decantasteis por ‘Volaremos’ como single, en lugar de ‘Mentiras’?

Como comentábamos antes grabamos las canciones en dos tandas, ‘Mentiras’ es una de las canciones de la segunda tanda (grabada después de haber sacado el primer single). De esa primera tanda ‘Volaremos’ fue la que nos pareció mejor carta de presentación de lo que estaba por llegar, contiene todos los ingredientes de la banda y tiene esos “aaaaa” fácilmente coreables que nos gustan. De hecho, es una de nuestras canciones preferidas ahora también.



Hay una temática muy escapista (‘Volaremos’, ‘Alfajarín’) en el disco, ¿qué otras historias son importantes líricamente en el disco? ¿Qué habéis querido contar?

El disco habla de vivencias, de sentimientos, de cosas que nos pasan. ‘Volaremos’ en concreto habla de la ilusión, más que de escapar, de volar cada vez más alto y ‘Alfajarín’ sí que es más escapista, habla de viajar sin moverse del sofá, de llegar a un lugar que no se sabe dónde está, pero sí se sabe cómo llegar… cada uno que lo interprete a su gusto.

“En facebook nos etiquetan de vez en cuando en cortes de pelo, tintes de coloringuis y demás que nos hace bastante gracia”

¿Qué planes tenéis al margen de Razz y algún festival? ¿Algún vídeo o colaboración en ciernes?

¡¡¡Pues esto es una primicia… en marzo vamos a Austin a tocar al SXSW!!! Bueno, emoción es poco, ¡un sueño! En cuanto a vídeos y colaboraciones las ha habido hace poco, Oihana canta en una preciosa canción del último LP de Exnovios, que es una versión de ‘Song for Shelley’ de Jonathan and Leigh y en la maravilla de villancicos compuestos por Tamu y J’aime que salieron este pasado diciembre en un 7″, ambos editados por El Nébula Recordings. Seguro que en un futuro saldrán más cosillas.

He buscado en Google entrevistas vuestras y aparte de la del Mondo he llegado a un artículo de VOGUE.es llamado “15 cortes para pelo liso”. ¿Os han pasado cosas así de graciosas o curiosas relacionadas con el nombre del grupo?

En facebook nos etiquetan de vez en cuando en cortes de pelo, tintes de coloringuis y demás que nos hace bastante gracia. Ahí quedan, en nuestras fotos etiquetadas para quien necesite inspiración para esta temporada.