Hayley Kiyoko: a las chicas les gustan las chicas

A sus 26 años, Hayley Kiyoko ha aparecido en dos películas de ‘Scooby Doo’, interpretando a Velma; ha sido Stella Yamada en ‘Lemonade Mouth’ de Disney y ha salido en CSI y en la web-serie ‘The Fosters’. Además, fue integrante de The Stunners; sí, la misma banda que nos dio a Tinashe. ¿Revelación… o revelación?

Kiyoko se concentra ahora en su carrera en la música y, tras publicar tres EP, ‘A Belle to Remember’ (2013), ‘This Side of Paradise’ (2015) y ‘Citrine’ (2016), ha triunfado en 2017 con un single llamado ‘Girls Like Girls’ que, en la onda de The 1975, nos cuenta la historia de una chica que busca robarle la chica… a un chico. “He visto tu cara, he oído tu nombre, tengo que estar contigo: a las chicas les gustan las chicas, igual que a los chicos”. Más claro, el agua.

El nuevo single de Kiyoko es un ultra pegadizo ‘Curious’… que no tiene nada que ver con la “curiosidad” lesbian chic de Katy Perry. En ‘Curious’ Kiyoko nos habla de la ruptura con su chica, quien le ha dejado por un chico para esconder su verdadero interés por las mujeres. Kiyoko sabe que su ex duerme con un hombre, pero que a quien llama “tarde por la noche” es a ella. “¿Él te toca como lo hacía yo?”, pregunta entonces en el estribillo. “Le has llevado al puerto de Santa Mónica? ¿Has olvidado llevar una chaqueta, para abrazarte a él porque querías hacerlo? Tengo curiosidad, ¿va en serio?”

Hay humor y sobre todo buenas producciones (atentos también a la oscura ‘Feelings’) y estribillos en las canciones de esta chica que viene a subvertir el modelo de estrella del pop lesbiana, y que tiene el potencial de convertirse en un icono para las chicas lesbianas millennial, del mismo modo que Olly Alexander y Troye Sivan lo son para los chicos gay millennial. Otro triunfo para la representación “queer” en el pop que ya hacía falta, y que tendremos oportunidad de degustar más extensamente en el debut de Kiyoko, ‘Expectations’, que se publica el 30 de marzo.