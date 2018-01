Primeras impresiones de las canciones de Operación Triunfo para Eurovisión

A falta de que los finalistas de Operación Triunfo (y Agoney) graben en estudio sus canciones para Eurovisión, aún un “work in progress”, estas son nuestras primeras impresiones sobre las propuestas de Rozalén, David Otero, Raúl Gómez o Steve Robson e Ina Worldsen, entre otros, basadas por supuesto en los ensayos de los concursantes en la Academia.

Amaia / ‘Al cantar’ (compuesta por Rozalén)

Esta composición de sonido clásico, en tempo de vals, es en muchos sentidos un viaje a la canción pop que podía triunfar en Eurovisión en los 60, remitiendo no solo a Massiel en sus “la la las” alegres sino también a las vocalistas de la época en general, gracias a una Amaia con la voz de Julie Andrews. Es una de las mejores canciones propuestas para Eurovisión, y una de las que más posibilidades tiene de dignificar de nuevo el paso de España en el festival.

Frase clave: “lo que un pájaro al volar, eso es lo que siento yo al cantar”

Nota: 8



Aitana / ‘Arde’ (compuesta por Alba Reig)

‘Arde’ propone un mensaje importante de igualdad, haciendo mención explícita a la “raza” en una de sus frases, o llamando a que arda “la historia del esclavo y su Rey”. No parece la canción más apta para la voz de Aitana, que brilla sobre todo en temas como ‘Valerie’, pero la cantante la interpreta con una emoción palpable, la canción es bonita y con un arreglo apropiado puede llegar a asombrar a Europa.

Frase clave: “no hay raza en el pecho ni en la piel”

Nota: 7



Ana Guerra / ‘El remedio’ (compuesta por Nabález, Pedro Malaber y Mango)

La canaria tiene la canción con más madera de hit de todos los concursantes, una salsa con ritmo de reggaetón que si no ha sido un éxito todavía es porque ha llegado a sus manos antes que a las de Marc Anthony. En pleno auge del pop latino en el mundo, es la opción más inteligente que mandar a Lisboa. Y si Guerra la interpreta vestida de plumas y lentejuelas, montando una fiesta caribeña en el escenario, gana. ¿Quién en Europa puede hacer esto mejor que nosotros?

Frase clave: “ay, no hay por qué llorar”

Nota: 8



Alfred / ‘Que nos sigan las luces’ (compuesta por Nil Moliner)

Alfred tiene el número uno asegurado en Los 40 Principales con este éxito perdido de Leiva cuya letra ha decidido modificar para hacerla más “personal”, pero que a todas “luces” ha empeorado (“ven, acércate a la puerta, que quiero intimidad para contarte mis rarezas” es una frase… curiosa), despojándola de la luminosidad original, como bien defiende Manu Guix. Pero al margen de la insistencia de Alfred por proteger su ego de cantautor a toda costa, como si fuera Jorge Drexler o algo, ¿realmente alguien cree que esto tiene alguna posibilidad de ir a Eurovisión?

Frase clave: ¿el título?

Nota: 5



Miriam / ‘Lejos de tu piel’ (compuesta por Steve Robson e Ina Wroldsen, adaptación al español por Diego Cantero de Funambulista)

Miriam tiene la típica canción que recibe una nominación al Oscar por su aparición en una película animada, y también la típica que queda en buena posición en Eurovisión pero no gana. Es dramática, contemporánea, propia de una Leona Lewis y por tanto tiene posibilidades. Sin embargo, Miriam tendrá que prepararse vocalmente para no desgañitarse viva en el estribillo, que corre el riesgo de resultar desagradable en vivo, sobre todo bajo la presión de Eurovisión. Al fin y al cabo, Miriam es buena cantante, pero no es Pastora Soler.

Frase clave: “conseguir ser tan libre como ayer, lejos de tu piel”

Nota: 6



Aitana y Ana Guerra / ‘Lo malo’ (compuesta por Brisa Fenoy)

Aitana y Ana no quieren palabras en inglés en su canción. Si eso fuera lo peor de ‘Lo malo’… La canción está bien, es tropicaloide, un poco ‘Shape of You’, y su mensaje anti-chicos malos es importante, pero también tiene todas las papeletas de quedar muy cuadro en Eurovisión por culpa de una actuación torpe, teniendo en cuenta que ninguna de sus intérpretes se siente realmente cómoda con ella. Si por lo menos la puesta en escena compensara la canción, aún tendría posibilidades, pero no es tan buena.

Frase clave: “solo con perderte ya gané”

Nota: 6



Miriam y Agoney / ‘Magia’ (compuesta por David Otero y Funambulista)

Esta canción como de La Oreja de Van Gogh desprende alegría y buen rollo. Hace un uso extremo del pasado pretérito simple por aquello de la nostalgia, presenta varios cambios de ritmo (muy buen puestos) y menciona “zapatos de charol”, “juegos de magia” y una “chaqueta de color” haciéndonos creer que es 1963. Es luminosa y tiene un sonido anticuado de show clásico tipo Beatles. No está mal, es mona. No es la más llamativa, pero no hay que subestimarla.

Frase clave: “lo que otros vieron como magia era amor”

Nota: 6



Amaia y Alfred / ‘Tu canción’ (compuesta por Raúl Gómez)

Preciosa melodía, un poco Disney, para dos intérpretes que no deberían empastar vocalmente, pero lo hacen. Preocupa que Alfred pueda recordar a Salvador Sobral, pero la canción no tiene nada que ver con ‘Amor pelos dois’ y, sin embargo, tiene potencial de emocionar igual. Y con un arreglo orquestal, épico, podría llegar a poner los pelos de punta.

Frase clave: “siento que bailo por primera vez”

Nota: 8



Amaia, Alfred, Aitana, Miriam, Ana Guerra / ‘Camina’ (compuesta por Manu Guix y 16 concursantes)

No.



¿Quién quieres que vaya a Eurovisión? Un dúo: Aitana y Ana Guerra con ‘Chico malo’ (26%, 255 Votos)

Un dúo: Amaia y Alfred con ‘Tu canción’ (22%, 220 Votos)

Amaia: ‘Al cantar’ (21%, 209 Votos)

Aitana: ‘Arde’ (11%, 110 Votos)

Ana Guerra: ‘El remedio’ (9%, 86 Votos)

Un dúo: Miriam y Agoney con ‘Magia’ (4%, 43 Votos)

5 finalistas: 'Camina' (4%, 37 Votos)

Miriam: ‘Lejos de tu piel’ (2%, 18 Votos)

Alfred: ‘Que nos sigan las luces’ (1%, 12 Votos) Votos totales: 990