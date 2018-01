Ina Wroldsen, Rozalén, David Otero y una Sweet California… entre los autores de las canciones de OT para Eurovisión

Finalmente se han revelado las canciones que los concursantes de Operación Triunfo cantarán de cara a su pugna por representar a España en el próximo festival Eurovisión. Entre los compositores involucrados encontramos a los internacionales Steve Robson e Ina Wroldsen (juntos), Rozalén, David Otero o Brisa Fenoy.

La canción grupal de inicio de la próxima gala de Operación Triunfo será ‘Camina’, que como sabéis también aspira a ir a Lisboa, en este caso interpretada por los cinco finalistas del concurso. Será según Manu Guix “un ‘Camina’ “reloaded” editada a 3 minutos y ajustada a 5 voces. “Un poco más festivalera, cañera y acelerada”.

Miriam es la persona que cantará una canción de autores internacionales. Steve Robson ha compuesto para Take That, One Direction y Paloma Faith e Ina Wroldsen para Britney Spears, Shakira o las Pussycat Dolls. Diego Cantero de Funambulista ha adaptado su tema, ‘Lejos de tu piel’, al español.

Amaia y Aitana interpretarán sendas baladas. ‘Al cantar’ tiene un sonido antiguo y bohemio, mientras ‘Arde’ es más bien onírica. Ana Guerra cantará un tema latino que evoca ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz. Nada que ver con la balada dramática de Miriam, en la onda de ‘Halo’ de Beyoncé. ‘Que nos sigan las luces’ es una canción pop-rock con vientos festivos.

En cuanto a los dúos, ‘Tu canción’ de Amaia y Alfred es una balada dramática al piano, mientras ‘Chico malo’ de Aitana y Ana Guerra parece inspirada en los ritmos pop tropicales de moda (contiene acordes similares a ‘Shape of You’) y ‘Magia’ de Miriam y Agoney presenta un sonido pop y alegre.

Solistas:

Amaia: ‘Al cantar’ compuesta por Rozalén

Aitana: ‘Arde’ compuesta por Alba Reig (Sweet California)

Ana Guerra: ‘El remedio’ compuesta por Nabález, Pedro Malaber y Mango

Alfred: ‘Que nos sigan las luces’ compuesta por Nil Moliner

Miriam: ‘Lejos de tu piel’ compuesta por Steve Robson e Ina Wroldsen (adaptación al español por Diego Cantero de Funambulista)

Dúos:

Miriam y Agoney: ‘Magia’ compuesta por David Otero y Funambulista

Aitana y Ana Guerra: ‘Chico malo’ compuesta por Brisa Fenoy

Amaia y Alfred: ‘Tu canción’ compuesta por Raúl Gómez