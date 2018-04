‘One Kiss’, de Calvin Harris & Dua Lipa: ¿”candidata a canción del verano” u “holgazana a más no poder”?

Parte de la redacción evalúa ‘One Kiss‘ el nuevo single de Calvin Harris con Dua Lipa como invitada.

“Calvin Harris es el Terminator de la música dance: no importa las veces que parezca muerto, siempre vuelve. Tras los discretos resultados comerciales de ‘Funk Wav Bounces Vol. 1‘ (‘Feels’ y ‘Slide’ aparte), ‘Nuh Ready Nuh Ready‘ –ahora suponemos que era un descarte de ese disco de 2017– no resultaba muy halagüeño. ¿Dónde iría ahora el escocés, tras haber sorteado hábilmente la losa en que se había convertido el subgénero que le dio sus mayores glorias, la EDM? Pues la respuesta es al revival 90s, pero no tanto a la estridencia de C+C Music Factory o Technotronic –ese parece un coto más apropiado para Azealia Banks– como al house más elegante y sutil, el de Inner City o Frankie Knuckles. Ahí, o en esa línea, se sitúa este ‘One Kiss’ que, por más que muchos desprecien su carisma como cantante, no sería lo mismo sin Dua Lipa. Sus giros vocales, la sensualidad no obscena que imprime al cantar, no son baladí. ‘One Kiss’ es el perfecto equilibrio entre el Harris de 2012, el de ’18 Months’, y el de 2017, el de ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ y eso es muy bueno”. Raúl Guillén.

“Muchas veces las colaboraciones entre dos mega estrellas no van por el camino que la gente esperaba: ‘Hey Girl’ de Lady Gaga y Florence Welch fue uno de los grandes ejemplos recientes, o la propia ‘Feels’ de Calvin Harris con Katy Perry. Esta colaboración de Calvin con Dua Lipa es otro ejemplo: teniendo a la autora de uno de los mayores hits pop del año pasado, muchos esperaban algo con la inmediatez de la época de sus trallazos EDM, o incluso de la más sutil pero igualmente inmediata ‘This Is What You Came For’ con la habitual Rihanna. Y precisamente una de las conclusiones tras escuchar el tema es que la autora de ‘IDGAF’ podría ser perfectamente la próxima compañera habitual de Harris: la forma en que la voz de Lipa se entiende con sus sonidos no debería quedar en experimento puntual. El house noventero de ‘One Kiss’ apunta a ser todo un grower, y la apuesta nostálgica parece que no termina aquí, puesto que ya sigue esa línea el lyric video (con una diversidad en cuanto a besos que, todo hay que decirlo, no es precisamente la del de ‘Everyday‘, sino más bien algo casposa), y habrá que ver si el revival continúa en el clip definitivo. De momento, parece que tenemos ya una de las candidatas a canción del verano”. Pablo N. Tocino.

“Que Calvin Harris y Dua Lipa se unan es una gran noticia porque a ambos debemos muchos de los mejores momentos vividos recientemente en las pistas de baile poperas. Que haya un revival constante y cíclico de cualquier cosa que pasó hace 20 años, también. ¿Por qué no revisitar lo que la gente ya había olvidado? Pero ‘One Kiss’ no puede ser más holgazana. Ya está petando, la bailaremos, whatever… pero sus méritos artísticos nunca podrán ser superiores a los del sexto single que nunca existió de ‘Temperamental’. Y eso no es bueno, porque el último disco de Everything But the Girl no fue, a su vez, sino el hermano feo de ‘Walking Wounded'”. Sebas E. Alonso.