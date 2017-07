Calvin Harris / Funk Wav Bounces Vol. 1

Cuánto ha llovido desde los tiempos en que Calvin Harris decía odiar el “mundo del pop” harto de esperar a que Roísín Murphy le pagara la base de ‘Off and On’, aquella canción co-escrita por Cathy Dennis que Harris produjo para ‘Overpowered’ pero que por alguna razón no entró en el disco y terminó grabando y publicando Sophie Ellis-Bextor varios años después. Hoy Calvin suma 12 singles top 10 solo entre sus dos últimos discos y es el DJ mejor pagado del mundo: ya no hay manera de que Harris odie el pop, pues sería como odiarse a sí mismo. Él es el pop.

Y el pop en los últimos tiempos ha sido en parte la moda EDM que Harris ha comandado junto a David Guetta, Stargate o Jack Ü, por no hablar de LMFAO o en menor medida will.I.am. Pero con los ritmos brutones del EDM en horas bajas toca renovarse en el sonido que se lleva ahora, que es un dance menos bravucón, más amable y bonito, en la onda tropical house de Kygo (impresa en singles recientes de Harris como ‘This is What You Came For‘) o del post-disco de The Weeknd o Bruno Mars. Y ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ halla a Harris plantando su bandera en el segundo estilo, en el disco de la vieja escuela de los ochenta. Es como si se hubiera acordado de ‘School’ y hubiese hecho un disco en base a ella: curiosamente ahora es la canción de ‘18 Months’ que más relevante suena en 2017.

Empezando por su portada y título, ’Funk Wav Bounces Vol. 1’ es un ejercicio completamente retro que nos transporta al post-disco y boogie de Taana Gardner, Heatwave o Slave de los primeros ochenta. De hecho estos últimos triunfaron con una canción titulada ‘Slide’, como el hit de Harris con Frank Ocean y Migos que abre este álbum, que se acerca a los 300 millones de reproducciones en Spotify. Es una canción seductora, maravillosa, que se construye en base a un sencillo acorde de piano y transcurre con naturalidad primero hacia el memorable rap de Migos y finalmente hacia un sutil clímax, compuesto por unos auto-coros de Ocean que en cuanto revela su belleza es imposible no escuchar en bucle.

Harris ha conseguido otro hit en Reino Unido con ‘Feels’, su single con Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean que ocupa en este disco un discreto puesto 8, lo cual representa la consistencia conseguida por Harris en este por otro lado breve trabajo de 37 minutos. ‘Feels’ no es la mejor canción de ninguno de sus artistas implicados por separado, pero el conjunto de sus partes suma una de las claras canciones del verano, gracias también -o sobre todo- a su pegadiza línea de sintetizador de base. Por otro lado es difícil atender a las partes de Future y Khalid en ‘Rollin’ cuando los coros celestiales sampleados de fondo ya son memorables por sí mismos. Desconozco si son originales o prestados de una canción vieja, pero lo seguro es que Calvin ha dado en ‘Rollin’ con un pequeño clásico de nostalgia veraniega en sintonía con la ensoñadora portada del disco.

El estilo retro de ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ podría haber caído en la autoparodia: a algunas canciones les falta directamente una textura de vinilo añadida a la mezcla para parecer éxitos boogie perdidos de 1982, como es el caso de la opulenta ‘Cash Out’ junto a DRAM y PARTYNEXTDOOR o la eufórica ‘Hearstroke’ junto a Pharrell, Ariana Grande o Young Thug. Pero las melodías son tan buenas que no hace falta. Algunas de ellas por otro lado, como es el caso de la voluptuosa ‘Holiday’ junto a John Legend, Takeoff de Migos y el omnipresente Snoop Dogg, nos recuerdan que gente como Dâm-Funk y Nite Jewel ya nos conducían por las noches de verano de Miami con sus canciones mucho antes de The Weeknd o Bruno Mars: de hecho parecen una inspiración en el sonido de Harris para bien, aunque es improbable que el escocés lo reconozca.

Hay espacio en ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ también para las brisas tropicales de ‘Hard to Love’ con Jessie Reyez o ‘Skrt On Me’, otra canción nueva de Nicki Minaj que parece una renovación menos melancólica y más azucarada de ‘Passionfruit’ de Drake y que es una de las grandes sorpresas de un disco realmente implacable, sin relleno, que pinta vamos a ponernos mucho en los próximos meses. Claramente Harris ha hecho el mejor disco infestado de estrellas de la temporada, al contrario que DJ Khaled. Y a pesar del cambio de sonido, ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ es otro disco puramente Calvin Harris que busca el éxito comercial a través del buen gusto. Otro “greatest hits” para el bolsillo.

Calificación: 8,1/10

Lo mejor: ‘Slide’, ‘Rollin’, ‘Feels’, ‘Cash Out’, ‘Skrt On Me’

Te gustará si te gusta: Dâm-Funk, Chromeo, Taana Gardner

Escúchalo: Spotify