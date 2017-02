Calvin Harris no hace bailar tanto a Frank Ocean y Migos en ‘Slide’

Como se venía comentando durante los últimos días, el nuevo single de Calvin Harris es una colaboración con Frank Ocean y Migos, toda una sorpresa si tenemos en cuenta que Calvin Harris es conocido sobre todo como hacedor de hits de EDM ultra efectivos pero ligeramente chabacanos, Frank Ocean un autor de culto del R&B del siglo XXI, que últimamente ha optado por un perfil ultra alternativo sin realizar promoción o vídeos, y Migos el grupo de moda sobre todo en Estados Unidos tras la edición de ‘Culture’. Si añadimos que Frank Ocean es gay y que mucho se ha hablado de la homofobia de Migos (ellos pidieron perdón por una serie de comentarios realizados sobre la homosexualidad de iLoveMakonnen), el cóctel ya es molotov.

‘Slide’, el tema que sale hoy 24 de febrero, podría además ser el primer hit real de Frank Ocean, que tiene singles tan contundentes como ‘Lost’, ‘Pyramids’, ‘Thinkin Bout You’ o ‘Nikes’, pero jamás ha pasado del número 32 en Estados Unidos (‘Thinkin Bout You’) ni del número 53 en Reino Unido (‘Lost’). Casi cabe preguntarse si los millones de seguidores de Calvin Harris sabrán quién es Ocean o si los asistentes del Primavera Sound pitarán a este por atreverse a colaborar con Calvin.

La canción es un medio tiempo de corte disco -guitarras saludando a Nile Rodgers- mucho más sutil que las grabaciones que suele realizar Calvin Harris. Si de hecho este había rebajado el nivel de chundi-chundi desde ‘We Found Love’ a ‘This Is What You Came For’, esta canción da un paso más atrás. Se puede bailar pero es incluso más lenta que aquel ‘Dance Wiv Me’ que años ha Harris se marcó junto a Dizzee Rascal.

El álbum de Calvin Harris que contenga ‘This Is What You Came For’ con Rihanna, ‘My Way’ y esta canción está por anunciar… como el segundo single extraído del disco que Frank Ocean publicaba el año pasado, ‘Blonde’.