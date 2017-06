Katy Perry vuelve a los campos de flores por Calvin Harris en el vídeo de ‘Feels’

Calvin Harris lleva tal chorro de singles extraídos de ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ que no se sabe muy bien cuáles son los sencillos oficiales y cuáles promocionales. Pero el estrenado con Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean sí es un single de verdad, como muestra el colorido vídeo que acaban de estrenar para este tema. Como indican los créditos, nadie se ha complicado y todo el mundo hace “de sí mismo”, pero aun así estamos ante un vídeo playero y veraniego lleno de color, palmeras, agua, estampados y sensualidad que puede funcionar. Katy Perry, que todavía tiene que estrenar el vídeo de ‘Swish Swish’, si es que este existe, aparece con esa peluca que de alguna manera esperábamos ver en su reciente actuación en Glastonbury.

‘Feels’ ha entrado en el puesto 21 de las listas británicas. El mundo pensará que el single puede reconducir la carrera de Perry, pero hay mucho más. Sí es la mejor posición de Katy Perry desde ‘Chained to the Rhythm’ pero es que también es el mejor resultado desde hace 2 singles para Calvin Harris, en concreto desde ‘Slide’, que fue top 10. En el caso de Pharrell, es su single que más alto llega en las listas británicas desde 2013, cuando ‘Happy’ fue número 1 y ‘Get Like Me’, su featuring con Nicki Minaj y Nelly, número 19. Y en el caso de Big Sean solo había llegado más alto en las listas británicas una vez en toda su vida, cuando ‘Wild’ de Jessie J con Dizzee Rascal fue número 5. Ya un éxito, pues, para todos ellos, pero especialmente para los dos últimos.