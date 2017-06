Katy Perry no renuncia a la estética ‘Witness’ en su show de “greatest hits” en Glasto

Katy Perry actuaba este sábado a las 18.00 en Glastonbury, hora local, para presentar su nuevo álbum, el interesante ‘Witness‘, de momento de exiguos resultados muy especialmente en Reino Unido, donde solo ha llegado al puesto 6 en las listas de álbumes y en su segunda semana ha caído al puesto 17. En este momento lo mejor habría sido calzarse una peluca morena y defender sus grandes éxitos con su estética de siempre, pero Perry ha optado por continuar con su extraña estética de androide de cabeza casi rapada, teñida de rubio y enfundada en un mono de malla de motivos morados para interpretar, sobre todo, eso sí, viejos temas. No ha sonado ‘Bon Appétit’ (ni ‘Pendulum’, ni ‘Déjà vu’, ni ‘Roulette’, ni ‘Mind Maze’).

El variado público, compuesto de menores en primera fila, muchas chicas jóvenes y gente portando banderas del Orgullo, ha coreado especialmente temas como ‘Firework’, ‘Dark Horse’ (sin rap), ‘E.T.’ (con rap), ‘California Gurls’ y la final ‘Roar’, en la que Katy Perry ha desaparecido entre los brazos de las primeras filas tras unos segundos de timidez. Han destacado las nuevas versiones de ‘Teenage Dream’ y ‘I Kissed a Girl’, más próximas a la estética ‘Witness’, y también el hecho de que Perry no haya renunciado a una buena parte de las canciones de su último disco. De hecho, su estética de “ojos” a lo Gran Hermano, ha inundado también el vestuario de los bailarines durante algunas de las antiguas canciones.

El próximo single en emisoras de “adult pop” ’Save As Draft’ ha sonado después de una versión acústica de ‘Thinking Of You’, ‘Power’ y su redoble de baterías lo ha hecho casi al final y ‘Swish Swish’ ha sonado en penúltimo lugar, eso sí sin Nicki Minaj ni enlatada (en ‘E.T.’ sí habíamos oído a Kanye pregrabado). El concierto, que había comenzado con ‘Hey Hey Hey’, ‘Chained to the Rhythm’ y ‘Witness’, ha mostrado a una Perry bastante centrada vocalmente, si bien la cantante ha sido noticia por no haber reconocido una bandera de Escocia. También ha habido un guiño a Rihanna al citar “como Rihanna dice, ‘Nothing Is Promised'”.