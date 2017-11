Ellos también flopean

Si lees JENESAISPOP de pasada, es posible que no tengas ni idea de qué habla este artículo, pero si conoces nuestro site al dedillo y lees (soportas) la sección “comentarios” desde hace años, habrás notado la rivalidad que hay entre fans de diversas cantantes femeninas de música pop.

Este fenómeno, no exclusivo de nuestra web, sino existente también en sites y foros internacionales, de Popjustice a UK Mix (donde cierto tipo de comentarios ha terminado prohibiéndose), consiste básicamente en ridiculizar a las cantantes “rivales” de tu artista favorita cuando fracasan. Así, Madonna nunca será Madonna sino Flopdonna; Lady Gaga no ha editado ningún disco llamado ‘ARTPOP’ sino ‘ARTFLOP’; Christina Aguilera no existe desde ‘Bionic’, Britney es una fracasada que ya sólo quieren los jubilados de Las Vegas y Taylor Swift puede vender todo lo que quiera pero es conocida como Taylor Swizzzzzzz por el sueño que produce (o producía).

Somos testigos del dramatismo vivido en torno a cada paso en falso dado por Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey o Janet Jackson, pero curiosamente no hay equivalente masculino. Nadie plantea que las carreras de Prince, Kanye West, Bruno Mars o Justin Timberlake hayan terminado por un fracaso aislado en sus carreras, por un disco con ventas decepcionantes o por un single que no ha calado entre el público generalista. Quiero pensar que nosotros, nuestros usuarios y los usuarios de otros foros, y también portales de internet del tipo Forbes o Billboard que tanto cuestionan quién es la actual reina del pop cada año, partimos de la base de que las mujeres son mejores que los hombres (?), o como mínimo de que el pop con chica es lo que ahora lo peta, pero algo huele a podrido en Dinamarca y todo esto tiene un tufillo misógino que tira para atrás hace rato.

En sintonía, Björk apuntaba recientemente que Kanye West se puede rodear de decenas productores de todo el globo para elegir los beats que le gustan para ‘Yeezus’… que todos los méritos serán de Kanye West. Ahora, si Björk se ayuda de unas programaciones puntuales de Arca o de Matmos para las canciones en las que ha trabajado sola durante un año… todo el mérito de producción pasa a ser de ellos. Y algo parecido sucede en los análisis de las listas de éxitos. Parece que las cantantes tienen que demostrar una forma estupenda a cada paso que dan, mientras que los tropiezos de ellos pasan completamente inadvertidos sin ocupar titulares en la prensa ni ser ridiculizados en foros de todo el mundo. Veamos unos ejemplos:

Kanye West

Si nos ceñimos a sus singles en solitario, Kanye West sólo ha logrado un número 1 en Reino Unido en toda su vida, ‘Stronger’. Este single que sampleaba a Daft Punk, de 2007, es también su último número 1 en Estados Unidos. Hace 8 años. Desde entonces, todos sus intentos han corrido mejor (‘Heartless’, ‘Love Lockdown’) o peor (‘Black Skinhead’, ‘All Day’) suerte, pero nunca ha podido sumar más tops 1 mientras Lady Gaga, Rihanna o Katy Perry sí lo conseguían.

De manera más llamativa, Katy Perry le daba un top 1 como “featuring” en ‘ET’ pero la corriente de opinión indicaba que la “desesperada” del dúo era ella, que acumula números 1 como churros, y no él, al que buena falta le va haciendo un hit de verdad hace rato para mejorar su imagen.

Desde los inicios de su carrera y a pesar de haber contentado a la crítica, cada disco de Kanye West ha vendido sistemáticamente un poquito menos que el anterior, pero nadie parece opinar que él esté “desesperado” por un hit… La desesperada es Rihanna que aparece junto a él en ‘FourFiveSeconds’.

Y es curioso, porque ‘FourFiveSeconds’ es el único top 10 de Kanye en Reino Unido y Estados Unidos de los últimos cuatro años, desde 2011, cuando lo lograba con otros dos “featurings”, ‘Niggas in Paris’ con Jay-Z y la mencionada ‘ET’.

Kendrick Lamar

Un caso muy similar es el de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar también gusta a la crítica pero nunca en su vida había tenido un top 1 en las listas de singles -ni siquiera un top 10 salvo una colaboración con A$AP Rocky, ‘Fuckin’ Problems’- hasta que Taylor Swift le rescató para un remix de su tema ‘Bad Blood’.

De nuevo, la corriente de opinión parece querernos decir que ella se aprovechó de él a la desesperada para anotarse otro top 1 del Billboard Hot 100, pero nadie critica a Lamar por colaborar con una artista de pop con la que no pega ni un poquito, por “desesperación”, por sed de top 1.

Maroon 5

Otros triunfadores de la vida son Maroon 5. Adam Levine mira y deja embarazada a media Andorra. No vamos a negar que el grupo se las ha arreglado para unir una retahíla de hits que no se la creen ni ellos mismos. Pero nadie ha hecho el suficiente hincapié en que la reedición de su último disco incluyendo ‘This Summer’s Gonna Hurt like a Motherfucker‘ (con un vídeo a culo descubierto) muy bien no ha ido y sobre todo extraña y mucho el capítulo Christina Aguilera.

¿Por qué todo el mundo asumió que Maroon 5 le dieron un hit a Christina Aguilera con ‘Moves Like Jagger’ cuando ellos venían de tremendos fracasos y bien gordos como ‘Misery’, ‘Give a Little More’ y ‘Never Gonna Leave This Bed’? Lo más que había conseguido cualquiera de estas canciones fue un top 14 en Estados Unidos y top 30 en Reino Unido. Curiosamente, ‘Not Myself Tonight’, el primer single de ‘Bionic’, había sido top 12 en Reino Unido y top 23 en Estados Unidos.

David Guetta

La trayectoria de los singles de Katy Perry en el Billboard Hot 100 es examinada con lupa. Se ridiculizó hasta la saciedad el alcance de ‘Unconditionally’ o ‘Birthday’ porque sólo habían sido top 20… ¿pero quién cayó en la cuenta de que el intento de lograr un hit de David Guetta con Emeli Sandé ni siquiera fue top 100 en dicha lista? ¿Es que la culpa fue de Emeli? Guetta venía de vender millones con ‘Nothing But the Beat’ y no logró colar en América -y muy tímidamente en Europa en algunos casos- ni ‘Shot Me Down‘, ni ‘Bad’, ni ‘Blast Off‘, ni ‘Sun Goes Down’… Logró colar ‘Dangerous’ y ‘Hey Mama’, pero después de casi una decena de intentos. Con tantos desaciertos, ¿por qué nadie le llama flopero?

Drake

¿Cuántas veces hemos escuchado bromas dirigidas a Taylor Swift por ser una “artista local”? Millones. Especialmente antes de ‘We Are Never Ever…’ ¿Cuántas veces ha sido Drake tildado de “artista local”? Una o ninguna.

Drake, el cantante de moda, el más guay de los guays sobre todo después de su vídeo para ‘Hotline Bling’, viral, sólo empieza a tener cierto éxito en nuestro país ahora, y no tiene un sólo top 1 en singles ni en Reino Unido ni en Estados Unidos a pesar de las decenas y decenas y decenas de intentos, mixtapes, discos y colaboraciones que ha lanzado en pocos años.

Perdón, sí tiene un número 1 a ambos lados del Atlántico: se llama ‘What’s My Name?’, y pertenece a un disco de una chica, Rihanna. La estadística lo dice claro: Drake ha grabado más de 50 videoclips, pero su único top 1 es un tema de Rihanna, que tiene una docena de tops 1 aparte, ¿y todavía hay alguien que crea que “Drake le dio a Rihanna un hit”? ¿En serio? ¿No será al revés?

Calvin Harris

Calvin Harris tiene todos los tops 1 y tops 2 posibles en la lista de singles Reino Unido, pero sus discos no se venden igual. La gente acude a sus sesiones, es el DJ mejor pagado del mundo, pero no hay manera de movilizar a su público para ir a las tiendas a comprarse una copia de ’18 Months’ o ‘Motion‘. Aunque se analice cada uno de sus movimientos con lupa, Lady Gaga ha logrado fidelizar a una cantidad de público como no se veía hace tiempo en la industria del pop y su disco de jazz ha vendido más unidades que ‘Motion’ sin hit. ¿Por qué nadie habla de lo holgazán que es el público de Calvin Harris para ir a una tienda de discos o pasarse por la sección “álbumes” de iTunes?

Os dejamos con el mayor fracaso de Calvin Harris, tristemente su canción con Haim, que no llegó al top 30 en Reino Unido, aunque nadie se diera cuenta.

Bruno Mars

Bruno Mars tiene el disco más vendido de 2013, el editado a finales de 2012 ‘Unorthodox Jukebox’. ¡Qué pelotazos ‘Locked Out Of Heaven’, ‘When I Was Your Man’, ‘Treasure’…! Pero si con Katy Perry, con Lady Gaga, con Taylor Swift… miramos los cuartos singles, ¿por qué no echamos un vistazo a los suyos? ¿Alguien ha oído hablar de ‘Gorilla’ y de ‘Young Girls’? Ninguno fue top 20 en su propio país y se quedaron en los puestos 62 y 83 en Reino Unido. ¿Y alguien dijo que Bruno Mars estaba acabado o había flopeado?

Justin Timberlake

Justin Timberlake no logró el top 1 con ‘Rock Your Body’ ni con ‘Cry Me a River’, pero la gente se piensa que sí lo fueron. Su último paso fue un buen castañazo comercial, la segunda parte de ‘The 20/20 Experience’, pero todo el mundo fingió simplemente que no existía, quedándose con la primera. No percibo que la corriente de opinión sea “a ver cómo sale Justin de esta”, es como si este álbum nunca hubiera salido. Es curioso porque un forero de a pie menciona más a menudo ‘Glitter’ o cualquiera de los últimos discos de Mariah Carey que este disco que tenía todo a su favor para petarlo y es bastante reciente.

Aunque lo mejor es que se considere que el éxito de ‘4 Minutes’ de Madonna se debe a la participación de Timberlake. Como si todas las colaboraciones de Justin Timberlake fueran un hit asegurado. ¡Pero si hay muchísimas colaboraciones de Justin Timberlake que ni se han pasado por el Billboard Hot 100! ¿Seguros de que no fue la suma de los dos? ¿La canción, tal vez?

Prince

Hablando de Madonna, hace poco Tentaciones de El País le dedicaba una portada a la artista casi únicamente para venir a decir algo así como que está acabada. Efectivamente, las ventas de ‘Rebel Heart’ han decepcionado, pero, acercándose al millón de copias, continúan algo por encima de las del último de U2 y muy por encima de las de coetáneos como New Order o Pet Shop Boys. Y multiplican fácilmente por diez las del disco raro editado este año por Prince y por cuatro las del disco normal que sacaba el año pasado, ‘Art Official Age‘. Nadie en cambio le ha dedicado una portada en ningún lado para contar lo acabado o perdido que anda. ¿Cuándo fue la última vez que Prince logró que un single llegara al público generalista? ¿Qué siglo corría?

Sam Smith

Incluso uno de los cantantes más exitosos de la actualidad conoce sus flops. No vamos a negar que ‘In the Lonely Hour‘ ha tenido ventas millonarias, y Sam Smith ha dado a James Bond el primer número 1 de su historia en Reino Unido gracias a ‘The Writing’s on the Wall‘. Eso es lo que ocupa titulares, pero no que la canción ha sido un absoluto fracaso en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ‘Spectre‘ sea la película más taquillera en Estados Unidos por segunda semana y ‘The Writing’s on the Wall’ ni esté ahora mismo en el Billboard Hot 100? ¡No será porque no ocupa minutos en la película!

También más que moderado fue el éxito de ‘Like I Can’. ¿Y qué decir de ‘Lay Me Down’? ¿No fue un fracaso incluso en Reino Unido hasta que se recurrió al dueto con John Legend? ¿Cuán “desesperado” fue aquello?