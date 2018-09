The Lemon Twigs / Go to School

No, no todos los adolescentes y post-adolescentes estadounidenses están pendientes de la música urbana y del nuevo récord en las plataformas de streaming. También están los jovencísimos hermanos Brian y Michael D’Addario, The Lemon Twigs, que apadrinados por Jonathan Rado debutaron con su álbum ‘Do Hollywood’ en 2016, y ahora están de regreso con otro álbum muy particular. ‘Go to School’ es su pequeño musical de una hora de duración, en el que en teoría narran la historia de un mono llamado Shane. Y… ¿en la práctica? Esta no es sino una historia de marginación, de soledad, de autoafirmación de la identidad de uno mismo, tomando en gran parte de la narración un instituto como lugar al que ir o del que huir. Esos institutos americanos donde solo parece importar la popularidad y que tantas historias trágicas han dejado durante los últimos lustros.

Para musicar sus ideas, los hermanos D’Addario se han inspirado abiertamente en los musicales de Broadway, en Randy Newman o en Tiny Tim; pero también en muchas otras cosas, como el glam setentero de David Bowie, muy presente en la inicial ‘Never In My Arms, Always In My Heart’, la canción en la que los protagonistas Bill y Carol se enamoran y sufren un aborto, lo que les llevará a adoptar al mono. Sí, aquí aparece la misma vis cómica que este animal tiene en ‘Muchos hijos, un mono y un castillo‘, y así, pistas como ‘Rock Dreams’ son pura tragicomedia. Susan Hall, la madre en la vida real de los D’Addario, es quien entona esta pista interpretando a una Carol, que cuenta cómo ha tenido que renunciar a su “sueño” de estrella del pop. Pero no lo hace sin sentido del humor, incorporando a la letra “plátanos” y “todo lo que Shane come… y come un montón” o exclamando con desidia: “¡todo el mundo se sabía mis canciones, y ahora solo soy una madre profesora!”.

‘Go to School’ llega a incluir una bossa nova como homenaje expreso a Astrud Gilberto, una ‘The Bully’ que muta en marcha rock; así como pistas que coquetean con el country, como es el caso de ‘Small Victories‘; pero ni inspirándose en épocas tan pretéritas como los años 20 o 30, como en ‘The Lesson’, The Lemon Twigs llegan a alejarse demasiado del pop de finales de los 60 y de los 70. Fleetwood Mac son una referencia clara en ‘This Is My Tree’, una de las canciones que ejercen de desenlace, en defensa de la personalidad de uno mismo; como Carole King lo es en ‘Lonely’, Elton John en ‘Never Know’ o The Beach Boys lo son en varios puntos del disco.

Por supuesto, estas referencias contribuyen a que varias canciones suenen completamente universales, como ‘Wonderin’ Days’, que simplemente habla de amor prohibido; o la mencionada ‘Lonely’, una canción que podían haber entonado Magnetic Fields y que el dúo ve “tan transparente” en su retrato de la soledad que casi “les da vergüenza publicarla”. Sin embargo, y a pesar de la falta de un final claro para esta historia –la última pista es la típica compilación de sonidos de todo el álbum, y la penúltima, otra de las pistas universales, el estupendo single ‘If You Give Enough‘–, The Lemon Twigs han trabajado bastante su concepto. En ‘Never Know’ el mono Shane se enfrenta a la verdad de la adopción; ‘Born Wrong/Heart Song’ es toda una crisis de identidad al respecto; ‘The Fire‘ el retrato de alguien que sufre “bullying” y no se siente querido por nadie; etcétera. Los textos son bastante claros, pero en cualquier caso, existe un enriquecedor “canción por canción” en Consequence of Sound.

Estamos, pues, ante un disco ambicioso y diferente que seguro que The Lemon Twigs no esperan ver convertido en superproducción de Broadway (quizá situando como protagonista a un mono han querido quitar algo de dramatismo y densidad al asunto), pero que merece toda nuestra atención por sus cuidados y bellísimos arreglos orquestales, sus giros melódicos y estructurales y su reflexión sobre el sufrimiento adolescente hoy en día. ¿Es tan diferente al de los tiempos que referencia esta música?

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘If You Give Enough’, ‘Lonely’, ‘Wonderin’ Ways’, ‘The Bully’, ‘The Fire’

Te gustará si te gusta: Foxygen, Fleetwood Mac, Elton John, Randy Newman

Escúchalo: Spotify