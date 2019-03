Kindness se libera en ‘Cry Everything’, su bailable nuevo single con Robyn y Todd Rundgren

Kindness, el proyecto de pop y R&B alternativo de Adam Bainbridge, que nos ha dejado dos álbumes exquisitos como ‘World, You Need a Change of Mind‘ y ‘Otherness‘, vuelve tras cinco años de ausencia con nuevo material, en el que además ha querido reflejar su nueva identidad, como ha revelado en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Mucho ha cambiado desde 2014, cuando publiqué música por última vez”, ha escrito Adam. “Espero que mi nueva música sea un reflejo de esto, y de cómo quiero moverme por el mundo. Por favor tened en cuenta mis pronombres nuevos, y usadlos, ¡muchas gracias!”

El regreso de Kindness se materializa con el bailable ‘Cry Everything’, un nuevo single compuesto junto a Robyn -que también canta, y de manera prominente- en el que Brainbridge expresa su deseo de liberarse y ser quien es de verdad. “Todo este tiempo, en mi interior, me he sentido diferente y no sabía por qué, quiero liberarme de este sentimiento esta noche, ahora seré quien soy de verdad”.

El tema incluye asimismo la colaboración de Todd Rundgren, y así lo explica Kindness: “’Cry Everything’ es una canción que Robyn y yo empezamos a componer junto sen 2014, y ambos hemos crecido, llorando y experimentado alegría y angustia en todo ese tiempo. De manera agridulce, creo que solo la versión actual de quien soy podría haber terminado esta canción, que es un mensaje de ternura y comprensión hacia mi yo anterior. Gracias a Todd Rundgren por dejarnos utilizar su voz, y a todos vosotros por esperar a que averiguara lo que quería contar en mi vuelta a la música. ¡Os he echado den menos!”

Cabe recordar que Todd Rundgren y Robyn colaboraron hace unos años en el tema ‘This Could Have Been Me’, incluido en el álbum del primero, mientras Kindness aparece en ‘Honey‘. De hecho, ‘Cry Everything’ parece hecho a medida para este álbum.