Jaakko Eino Kalevi / Out of Touch

Jaakko Eino Kalevi era sólo un joven conductor de tranvía que autoeditaba sus propias canciones hasta que su disco homónimo de 2015, lanzado mundialmente por el sello Domino, fue nominado al Nordic Music Prize. Esa difusión cambió su vida, llevándole a codearse con el mismísimo David Byrne, que le invitó a colaborar en ‘American Utopia’. A partir de ahí llegaba este ‘Out of Touch’, álbum publicado a finales del pasado año que sublimaba la singular sensibilidad artística de este artista finés.

Residente en Berlín, donde grabó este álbum completamente en solitario (saxos incluidos) con la única e imprescindible excepción de los contrapuntos vocales femeninos, cortesía de la noruega Farao, Savolainen (que es el apellido real de Jaakko) plantea este disco como un escape de esa realidad que nos mantiene permanentemente conectados a los demás… de una manera totalmente estéril, puesto que se ha comprobado científicamente que el uso de redes sociales nos hace estar más solos. ‘Out of Touch’ es un auténtico refugio sensorial, y no es sólo una manera de hablar: su capacidad para envolvernos con sus canciones es casi física, trasladándonos (si nos dejamos, claro) con la consistencia de su sonido y la coherencia de sus referentes a un mundo alternativo.

Un mundo en el que Jaakko se presenta como una suerte de Bryan Ferry en su plenitud (‘Emotions in Motion’, ‘Conceptual Mediterranean (Part 1)’) o un renacido David Bowie circa ‘Station to Station’ (‘This World’, ‘Outside’). O si queremos, y por dar con un símil más cercano, un Ariel Pink que no se esmera por sonar discordante e incómodo sino complaciente y dócil (‘Ballad of a Cloud’), o un Conan Mockasin con la cabeza bien amuebladita (‘Night Chef’). Así Eino Kalevi construye un disco tremendamente sólido y encantador, que destaca más por la brillantez generalizada que por sus momentos individuales… aunque ’People in the Center of the City’ y ‘China Eddie’ son instantes deslumbrantes en la banda sonora perfecta de un mundo extraño, cálido y encantadoramente imperfecto.

Un mundo que esta semana está de visita en España: hoy 8 de marzo, Jaakko Eino Kalevi actúa en Barcelona –VOL–, el sábado 9 marzo recala en Sebastián –Sala Dabadaba– y el domingo 10 marzo culmina su gira en Madrid –Sala Siroco–.

Calificación: 8/10

Te gustará si te gusta: Alex Cameron, Connan Mockasin, Roxy Music, el Bowie de ‘Station to Station’

Lo mejor: ‘People in the Center of the City’, ‘China Eddie’,‘This World’, ‘Emotions in Motion’

Escúchalo: Spotify