Confeti de Odio: “Los “videojuegos indies” no dependen tanto del público sino de lo que el creador quiere hacer”

Confeti de Odio, el proyecto de Lucas Delaiglesia, nos enamoraba con las canciones incluidas en su EP de debut el otoño pasado, 'Llorar de fiesta', entre ellas, la deslumbrante 'Hoy será un día horrible'. Y últimamente lograba lo mismo con su adictiva (y parece que momentánea) reinvención trap, 'Hasta romper el móvil'. El artista es el nuevo invitado de nuestra sección "Meister of the Week", en la que un artista escoge hablar de un tema ajeno a su carrera. El suyo han sido los videojuegos al margen de las grandes corporaciones y nos cuenta muchísimas cosas interesantes.

¿Cómo te introduces en el mundo de los videojuegos indies?

No recuerdo cuál fue el primer juego indie al que jugué. Entiendo por indie cualquier juego creado por un grupo pequeño de desarrolladores y sin una empresa enorme detrás tirando billetes. Pero intuyo que fue con el ordenador indagando por ahí. Desde siempre me ha gustado intentar hacer mis propios juegos con el RPG Maker (sin éxito) y jugar a los que los usuarios colgaban en la red. Encontraba un atractivo a jugar a algo sintiendo que su creador era alguien como yo, que posteaba en foros y parecía un ser humano.

¿Cuál es el primer videojuego de este estilo que te engancha y dijiste “esto es lo mío”?

Hotline Miami, ese fue empezarlo y alucinar, desde la música hasta la trama no se me ocurre nada mínimamente negativo sobre ese juego. Me lo habré pasado 4 veces, que para mí es mucho.

¿Alguna vez juegas a videojuegos de grandes compañías o ni te lo planteas?

Constantemente, de compañías más grandes mis favoritos son los de From, todos los Dark Souls son de mis juegos favoritos, sin olvidarme del Zelda Majora’s Mask que fue mi primer gran juego.

¿Qué es lo más distintivo de los pequeños, eso que les diferencia de los productos mainstream y te hace inclinarte por ellos?

Normalmente me dan la sensación de que no dependen tanto de lo que el público quiere sino de lo que el creador quiere hacer. Aunque haya muchísimos horribles que sólo quieren tus 5 euros y que te dure la gracia 5 minutos, hay creadores que, al no tener que rendir cuentas a ningún productor, hacen algo original y diferente al Call of Duty de turno.

¿Qué valoras más en un juego? ¿La parte estética? ¿El concepto? ¿La jugabilidad?

Normalmente lo que más valoro es la atmósfera, una combinación entre la parte estética y la música pero si la jugabilidad no lo acompaña pues pasando.

¿PC o consola?

Soy muy consolero, es verdad que la oferta de juegos indies en PC es mucho más amplia por razones obvias pero si está para la Play lo prefiero jugar allí. Nunca me ha gustado jugar con teclado y ratón y cuando estoy en el ordenador me distraigo a la mínima, sin darme cuenta he abierto 30 pestañas de internet en cinco minutos.



En el mundo de los videojuegos, ¿ocurre como en el del pop, que el mainstream acaba fagocitando los hallazgos de lo indie para potenciarlo comercialmente?

No me da esa sensación, aunque puede ser, en el mainstream videojueguil hay fórmulas que funcionan muy bien y no se la juegan tanto. Están los juegos de deportes, shooters, los de aventura que parecen más bien una película y ahora los battle royale. Preveo que el género de los roguelikes, que en el mundo indie se ve mucho, puede llegar al mainstream pero quién sabe.

Dentro del indie, ¿tienes creadores favoritos? ¿Quiénes?

Por dar algo de support al producto nacional, me parece que la gente de Deconstructeam hace cosas guapísimas y con muy buen gusto, especial mención a “Gods Will Be Watching” que aún no he conseguido pasármelo. Maravilloso.

¿Cuál es la panzada más grande, rondando lo insano, que te has dado a jugar con uno de estos juegos? ¿Con cuál?

Con el Lisa: The Painful cayeron más de 5 horas seguidas pero se las merece completamente.

Nos mencionabas ‘Lisa: The Painful’, ‘Firewatch’ y ‘Hotline Miami’ como algunos favoritos… ¿Qué te gusta en especial de ellos? ¿Podrías hacernos un ranking?

Si tuviese que hacer un ranking ‘Lisa: The Painful’ estaría el primero, es mi juego indie favorito y de mis juegos favoritos en general. La historia es brutal y los personajes que te encuentras son raros y excéntricos, la música toca muchos palos y el combate por turnos es hilarante. ¡Y lo ha hecho todo un tío! Obra maestra.

‘Hotline Miami’ se llevaría el segundo puesto, tanto el 1 como el 2 tienen una atmósfera de ultraviolencia y neón espectacular y estoy seguro de que es el responsable, junto con la película ‘Drive’, de que el synthwave se pusiera de moda un tiempo.

‘Firewatch’ lo que tiene es una historia muy inmersiva y un voice acting de primera, no tiene nada que ver con los dos primeros, ya que es mucho más calmado, un walking simulator como dicen, y no hay combates ni frenesí, pero la historia te atrapa totalmente.

¿Qué opinas de los grandes exitazos del mundo indie que se han hecho masivos, tipo ‘Minecraft’, ‘Outline’ o ‘7 Days to Die’? ¿Pierden encanto para ti?

Me parece muy bien que algo que haya nacido como una cosa pequeña se convierta en una máquina de dinero para los creadores. No he jugado a dos de esos títulos así que no puedo opinar y al Minecraft le tengo una manía seria, nunca le vi la gracia.

¿Dirías que esta afición te influye o te inspira para Confeti de Odio, ya sea musical o estéticamente?

Me influye en todos los niveles al igual que la música, cine o literatura que consumo, no voy a entrar al debate de si los videojuegos son arte o no pero muchos de ellos no sólo me divierten un rato sino que me cuentan historias, me hacen conectar con los personajes y me sorprenden estéticamente, y con eso me vale.