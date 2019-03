Natalia Ferviú habla de su música favorita: Kate Bush, Camarón, Saâda Bonaire, Shuggie Otis, Nina Hagen…

Natalia Ferviú es la chica del programa ese de la tele que ya no echan. Dio las Campanadas un año, en 2016, poco tiempo después de que muriese el último que había visto la Puerta del Sol cuando todavía era campo. La directora creativa, estilista, colaboradora de radio y televisión y DJ ocasional es la nueva invitada de nuestro Tipo Test, en el que habla sobre su música favorita, lo que incluye clásicos como Camarón y Kate Bush, pero también discos perdidos de De La Soul, Saâda Bonaire y una canción olvidadísima de Zanna. Dice que su máxima es mezclar sin escrúpulos, y puedes comprobarlo a través de sus respuestas, con las que hemos montado una playlist que no tiene ningún tipo de desperdicio, y con la que vas a llevarte más de una sorpresa.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Uffff, tengo un ranking de favoritas que me cuesta muchísimo ordenar. A la cabeza ‘Babooshka’ de Kate Bush, ‘La leyenda del tiempo’ de Camarón, ‘Souvenir de Chine’ de Jean-Michel Jarre y ‘Strawberry Letter 23’ de Shuggie Otis. Ahí, ahí tengo varias de Ariel Pink, pero claro son más recientes.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Disimulando’ de Novedades Carminha.

¿Recuerdas qué canción pinchaste por primera vez como DJ o una que fuera común en tus primeras sesiones?

‘No mires a los ojos de la gente’ de Golpes Bajos.

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘We All Stand Together’ de Paul McCartney. Mi padre tenía el videoclip grabado y lo veía sin parar. Cada vez que la escucho me pongo blandita.

¿Qué canción desearías haber escrito?

‘Ave Lucifer’ de Os Mutantes.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

Por lo general trato más de amar. Odiar es poco saludable y odiar una canción, un poco absurdo. Lo que sí me molesta, y mucho, es escuchar que hay géneros peores que otros. Ser defensor a ultranza de un solo género y por ello detestar otros me parece de fachas.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Sí, compro discos de vinilo y en formato MP3. Mi último vinilo ha sido ‘3 Feet High and Rising’ de De La Soul y en digital, la reedición de todo el material de Saâda Bonaire por Captured Tracks.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Sí, de hecho es la plataforma que más utilizo. En Youtube suelo encontrar lo que busco, afinan bastante con las recomendaciones y me flipa ver videoclips, me inspiran muchísimo.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

A favor, colecciono vinilos. Primero hurgué, y más tarde heredé, los de mis padres y los que había en casa de mis abuelos. Y ya rozando la veintena empecé a comprar. El primero fue el single ‘Cars’ de Gary Numan. Cassettes conservo los que tuve o grabé pero no compraría más… creo. Es más una cuestión de romanticismo que otra cosa.

Actuación vocal que adores.

Nina Hagen interpretando ‘Unbeschreiblich Weiblich’.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Si algo me gusta lo reconozco, cero pudor. Sin embargo, hay canciones que por discurso se me han caído. ¿Cómo puedo defender hoy una canción que dice:

“Yo no sé qué es lo que me va a pasar

si no me dejas ni respirar

y es que le pones tanta pasión

que me rompes en dos

Me da igual que me engañes por ahí

si guardas un poco para mí

todo se olvida cuando tu cuerpo esta dentro de mí…”?

Pues eso: me gusta ‘Entra en mi cuerpo, sal de mi vida’ de Zanna, pero hoy por hoy afortunadamente esa letra me chirría.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

No sé si la mejor, pero la de ‘Mother’s Earth Plantasia’ de Mort Garson me flipa. Y más reciente, que me guste mucho, la de ‘Gurú’ de Pony Bravo.

¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

Para que me encante es imprescindible que la secuencia no me corte el rollo.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

En general, sentido y sensibilidad. Y en particular, acordes en menor, bombo, timbal, cencerro, guitarra con chorus, violines, palmadas, sintetizador…

Un remix que te haya vuelto loca.

‘Contort Yourself’ de James White & The Blacks por August Darnell.