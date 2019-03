Por qué Ariana Grande y sus 7 colegas solo se están quedando un 10% de los royalties de ‘7 Rings’

‘7 Rings‘ continúa siendo la canción más exitosa del mundo en Spotify por 60º día consecutivo. Es un número 1 de Ariana Grande al que no hay nadie quien tosa al menos por el momento y suma ya hasta 450 millones de streamings tan solo en esta plataforma.

Ahora The New York Times presenta un artículo en el que revela que Ariana Grande y sus 7 co-autores de confianza tan solo se están quedando el 10% de los royalties. La razón es que la canción se inspira claramente en ‘My Favourite Things’ de ‘Sonrisas y lágrimas’ y se ha considerado que los dos autores originales, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, si bien fallecieron en 1979 y 1960, han de quedarse con hasta el 90% de los royalties. Esta es la cifra que la empresa responsable de su legado, Concord, estimó que era necesaria para que ‘7 Rings’ pudiera ver la luz, y aparte de lo cuestionable de ese porcentaje, llama la atención lo tarde que el equipo de Ariana Grande realizó la consulta: tan solo semanas antes de que en enero de este mismo año la canción se publicara. Es decir, la grabación ha estado a punto de quedarse en el tintero como le pasó a Nicki Minaj cuando intentó samplear recientemente a Tracy Chapman.

El caso pone sobre la mesa varios absurdos en la música de hoy. De un lado, que hayan sido necesarias 8 personas inmersas en un campo de escritura, esto es, Ariana Grande, Victoria Monét, Tayla Parx, Njomza Vitia, Kimberly Krysiuk, Tommy Brown, Michael Foster y Charles Anderson, para construir un tema que al final se ha considerado en un 90% de otras dos personas. Sabemos que hay autores en este tipo de campamentos más enfocadas en trabajar en un beat y otras en construir una letra o armar estructuralmente un tema; ¿pero de verdad eran necesarias tantas para un tema cuya melodía ya estaba hecha?

Pero por otro lado, llama también la atención el porcentaje que se están quedando la editora y los herederos de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II. Aunque solo sea porque ambos están muertos, y con los largos añadidos de letra y estructura del equipo de Ariana, la verdad es que ‘7 Rings’, si bien inspirada muy claramente en ‘My Favourite Things’, no parece en un 90% esta.

Concord dice que sin ‘My Favourite Things’, ‘7 Rings’ “no existiría” y quizá tenga razón, pero lo que aquí está claro es que la victoria de la familia de Marvin Gaye contra Pharrell Williams y Robin Thicke en el caso ‘Blurred Lines’ ha sentado precedente, como el de The Verve con los Rolling Stones, o el de Ed Sheeran con TLC. El conocimiento de que la justicia por tanto tiende a estar del lado de los viejos autores está llevando a los artistas nuevos a no pelear un porcentaje, aunque solo sea por razones de imagen. En este caso, el equipo de Ariana probablemente olió el macrohit que se avecinaba y decidió ceder antes que perder el “innegociable” porcentaje por el derecho al tema. Que hicieron bien está a la vista de todos. Pero también que siendo además 8 no lograrán vivir de esto…