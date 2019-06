Aitana no descarta publicar su tema con C. Tangana, que no aparece en ‘Spoiler’

Aitana ha presentado ‘Spoiler’ esta mañana en la Sala Equis, uno de los bares y cines de Madrid más reivindicables en este momento, aunque solo sea porque NO está en Malasaña y porque cines, quedan pocos. La cantante ha concedido una entrevista a Tony Aguilar, que la ha presentado como “la estrella del pop más importante del país” y ha respondido una serie de preguntas a otros medios sobre el álbum, la fama y las colaboraciones que nos aguardan al margen del disco que sale este viernes 7 de junio.

La cantante, que ha reconocido no saber muy bien cómo pronunciar el nombre de Zayn pese a haber colaborado con él hace poco en el tema de la banda sonora de ‘Aladdin’, ha indicado que han quedado excluidas del disco colaboraciones con Vanesa Martín y Dani Martín, pues no considera que haya llegado su momento. Lo mismo ha dicho sobre C. Tangana cuando en el turno de preguntas se lo hemos cuestionado. Aitana había indicado que ‘Me quedo’, junto a “productores increíbles” como El Guincho y Alizzz había sido “un reto” que había “disfrutado muchísimo”. Pero no había mencionado a su colega Puchito. Aitana, sin desvelar el título del tema, respondía que se reunieron sin saber si estaban grabando algo más bien para la discografía de él o de ella. “Salió algo guay, pero de momento se queda ahí. Me gustó mucho esa sesión, recuerdo perfectamente que fue en enero“.

Sí está en el álbum el mencionado ‘Me quedo’, que además de estar co-escrito y producido por El Guincho y Alizzz, es el tema en el que colabora Lola Indigo. De hecho, Aitana ha revelado que trabajaron en esta canción en junio del año pasado, pasando 3 días con los productores, pero siendo descartada del EP ‘Tráiler’ porque notaba que le faltaba algo. “Le dimos vueltas y hace solo dos meses se la enseñé a Mimi, que añadió unos versos. Ha sido a última hora”.

Ocaña también ha hablado de los créditos de Guille Galván de Vetusta Morla en dos de los temas, ‘Barrio y hielo’ y ‘Cristal’, el último de los cuales también cuenta con Henry Saiz. Aunque sitúa ‘Con la miel en los labios’ como uno de sus cortes favoritos, también ha hablado especialmente de ‘Cristal’, si bien puntualizando que todas las canciones son como “sus hijas”. “‘Cristal’ es un tema que me costó porque quería reflejar cómo me sentía a veces. La gente te intenta proteger y opina, pero una es como un cristal. Necesitas caerte para ver el error y seguir adelante”.

Aitana ha indicado que el disco es “versátil dentro de que es todo pop” y ha reivindicado su implicación como autora o en el diseño. “Es lo importante, es mi proyecto. Hay un equipo de gente detrás que hace que todo sea realidad, pero yo tengo que ser la más implicada, llegando hasta sitios que ni siquiera sabía que pudiera implicarme”. Y ahí ha hablado del diseño del álbum, influido por su descubrimiento del trabajo editado por Recycled J & Selecta.

En cuanto a su ascenso a la fama, Ocaña, que hasta finales de este mes no cumplirá los 20 años, ha revelado que no se podía creer la de gente que ha encontrado esperándola en el aeropuerto en Ecuador, Argentina o México, definiéndolo como “golpes de realidad” que ha ido recibiendo. Sobre su paso por Operación Triunfo ha hablado con cierta melancolía: “Me daba rabia que acabara todo. Te conoce la gente y es ideal, pero quien diga que [la popularidad] no es un choque, miente. ¿Cómo no va a ser un choque? Me da nostalgia, nunca podré volver ahí, pero pasé momentos bonitos”. Al respecto y sobre cómo ha cambiado, ha dejado el simpático titular “Soy la misma, pero he evolucionado. Como un pokémon”.

Tan confiada en sí misma como para eludir lo que no quería responder pero hacer parecer que está respondiendo (¿cómo se llama su tema con C. Tangana? ¿con quién ha querido colaborar pero no ha podido?), Aitana ha contado que mudarse de Barcelona a Madrid le ha ayudado muchísimo para asentar la cabeza. “Me ayudó mudarme a madrid porque estaba viviendo en un hotel, me daban regalos, los perdía, iba siempre con una maleta, no podía organizarme… Me ayudó establecerme. Desde que me mudé estoy más calmada”. Tras reconocer que afronta su larga gira sin haber estado “sola en un escenario durante una hora y media”, se ha despedido diciendo: “Espero que os guste el disco y, si no, no pasa nada”.