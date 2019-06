Kindness anuncia disco con ‘Hard to Believe’, sin Robyn pero con Jazmine Sullivan

Horas antes de que su íntima amiga Robyn cumpliera 40 años, Adam Bainbridge ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio bajo el alias de Kindness. El artista británico publica el día 6 de septiembre ‘Something Like a War’. En su comunicado, en el que también publica su portada donde él aparece con el torso desnudo, Bainbridge dice sentirse “flipado” y “abrumado” por el anuncio de este trabajo que verá la luz en su propio sello, Female Energy.

El anuncio se acompaña de una nueva canción incluida en este álbum. Se trata de ‘Hard to Believe’, una canción en la que, a diferencia del primer single mostrado hace meses, ‘Cry Everything‘, no le acompaña su amiga sueca sino la norteamericana Jazmine Sullivan. Sullivan es una cantante y autora de R&B que ha forjado su propia carrera como solista (su álbum de 2015 ‘Reality Show’ estuvo nominado al Grammy a mejor disco R&B), pero también es conocida por sus aportaciones a la carrera de Missy Elliott y Frank Ocean. En esta canción de R&B-soul experimental, su voz andrógina es la absoluta protagonista. Además de estas dos canciones, Kindness también presentó hace semanas ‘Lost Without‘, con featuring de otra artista pop sueca, Seinabo Sey.

Kindness alcanzó pupularidad mundial en el ámbito alternativo gracias a su fantástico debut de 2012, ‘World, You Need a Change of Mind‘ (2010), que luego extendió en ‘Otherness‘ (2014). En este, además de la citada Robyn, figuraban nombres en sintonía con su ideal estético como Dev Hynes (Blood Orange) o Kelela, con los que Bainbridge ha colaborado. Al igual que con Solange, produciendo un buen montón de temas de ‘A Seat At The Table’, incluido el single ‘Cranes In The Sky’.