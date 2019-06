King Crimson anuncian 2 fechas en Barcelona tras la cancelación de Doctor Music

King Crimson era uno de los nombres confirmados en la edición de 20 aniversario del festival Doctor Music, que se celebraba del 12 al 14 de julio y lamentablemente ha sido cancelada. Sin embargo, la mítica banda de rock progresivo de Londres no dejará de visitar España precisamente en las fechas en que actuaba en Montmeló y ha anunciado un par de conciertos en Barcelona para los días 12 y 13 de julio, para los que las entradas ya están a la venta. Ambos tendrán lugar en el Teatro Coliseum.

La banda comandada por Robert Fripp, único miembro estable en una formación que ha sufrido numerosos cambios en sus 50 años de historia, y que ahora incluye también a Jakko Jakszyk, Tony Levin, Mel Collins, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jeremy Stacey y Bill Rieflin, es una de las más influyentes de toda la historia del rock, sobre todo gracias a los álbumes que publicaron en su primera y segunda etapa, especialmente su debut de 1969 ‘In the Court of Crimson King’ pero también ‘Larks’ Tongues in Aspic’ (1973),’ Starless and Bible Black’ (1974), ‘Red’ (1974), ‘Discipline’ (1981), ‘Beat’ (1982) y ‘Three of a Perfect Pair’ (1984).

Los directos de King Crimson se caracterizan por su componente absolutamente épico, algo que el grupo ha acostumbrado a documentar en varios álbumes en directo, y más recientemente en su caja recopilatoria de 2016 ‘Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind’. Actualmente, el grupo está publicando una serie de canciones raras de su repertorio para celebrar sus 50 años de historia. Hoy mismo llega ‘Peace’.