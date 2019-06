Doctor Music Festival cancela su edición de 2019

Doctor Music, que iba a celebrarse los días 12, 13 y 14 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló, tras reubicarse desde Escalarre, donde habían tenido lugar sus históricas primeras ediciones, con nombres como The Chemical Brothers, The Good the Bad and the Queen, Rosalía, The Strokes o The Smashing Pumpkins, anuncia su cancelación. El comunicado, que adjuntamos íntegramente bajo estas líneas, explica que la alta devolución por parte del público de abonos provocada tras el cambio de recinto ha supuesto un duro golpe para la organización del festival, haciéndolo inviable. El proceso de devolución de entradas se iniciará a partir del 21 de junio (las negritas son nuestras):

“La promotora del Doctor Music Festival lamenta profundamente tener que anunciar que se ha visto obligada a cancelar la edición de este año, prevista para los días 12, 13 y 14 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló.

La obligada reubicación del festival no ha sido bien acogida por el público. Como todo el mundo sabe, el DMF iba a celebrarse una vez más en Escalarre (Valls d’Àneu); sin embargo, debido a una incomprensible y arbitraria decisión de la ACA (Agencia Catalana d’Aigues), tuvo que trasladarse a Montmeló,

El alto número de devoluciones de abonos que se produjo al comunicarse la reubicación supuso un durísimo golpe para el Doctor Music Festival. El ritmo de venta de entradas para el nuevo emplazamiento indica que no sería posible alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado.

El propósito del Doctor Music Festival ha sido en todo momento ofrecer a los asistentes la experiencia de un festival de grandes dimensiones, con un estándar de calidad musical y organizativa de primer nivel internacional.

Sin una presencia numerosa de público no iba a ser posible alcanzar ese sueño. Un festival es sobre todo el calor de los asistentes. La experiencia de conocer gente nueva, de compartir tres días y tres noches con otras personas que también aman la música, y el enriquecimiento humano que esta convivencia produce son también la esencia del Doctor Music Festival.

Han sido casi 3 años de trabajo muy intenso que, lamentablemente, ha sido vapuleado por decisiones burocráticas que ignoraban, por un lado, el beneficio económico que el festival hubiera producido en el Pallars, y por otro, el alto valor cultural y social de acoger en Catalunya el festival más grande del sur de Europa.

Obviamente Doctor Music Festival devolverá el importe de los abonos y entradas ya adquiridos. El proceso de devolución se iniciará el próximo viernes 21 de junio y será un proceso automático para todas aquellas personas que hayan adquirido sus abonos a través de doctormusicfestival.com, los cuales recibirán la devolución del total del importe pagado sin tener que tramitar la solicitud. Los compradores que hayan obtenido sus abonos a través de Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés, Resident Advisor y Festicket deberán dirigirse a las plataformas correspondientes para tramitar el reembolso. En el caso de los compradores que hayan adquirido sus abonos a través de Ticketea y FNAC deberán acceder a su área de usuario en doctormusicfestival.com y facilitarnos un IBAN donde efectuar la devolución. Para cualquier duda sobre el proceso de devolución podrán ponerse en contacto a través de [email protected]

La promotora desea dar las gracias de todo corazón a todos aquellos que, en el curso de estos 3 años, nos han dado su apoyo para revitalizar uno de los festivales más famosos del sur de Europa: artistas, managers, agentes, patrocinadores, medios oficiales, proveedores, técnicos, empresas colaboradoras, alcaldes de les Valls d’Aneu, propietarios de los terrenos en Escalarre, etc…. Y muy especialmente al equipo del Circuit de Barcelona-Catalunya, que han hecho todo lo humanamente posible para adaptar sus espacios a un festival inicialmente diseñado para ocupar todo un valle del Pirineo. También a todos los medios de comunicación que nos han brindado su apoyo desde el principio y por supuesto –y por encima de todo- a los seguidores del Festival que han estado siempre a nuestro lado.

Muchas gracias a todos. Esperemos que el tiempo nos permita reencontrarnos en el camino.

Hoy, el Doctor Music Festival se cancela. Pero el espíritu de la vaca sigue vivo”.