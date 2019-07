10 cosas que han pasado en Glastonbury 2019

Este fin de semana se ha celebrado en Worthy Farm una nueva edición del festival Glastonbury. Desde la emoción desatada de IDLES hasta el momento de gloria de Lil Nas X en el concierto de Miley Cyrus, pasando por el histórico set de Stormzy, estos han sido 10 de los shows destacados:

The Killers e invitados

13 años después de su “desastroso” concierto en Glastonbury , tras el cual Brandon Flowers declaró que el grupo no volvería a actuar en el festival, The Killers han vuelto a Worthy Farm de nuevo como cabezas de cartel. Por los vídeos, parece que Flowers estuvo más en su salsa que entonces, aunque la noticia es que por su set se pasaron nada menos que Pet Shop Boys y Johnny Marr.







Stormzy, ya un grande

El autor de ‘Gang Signs & Prayer’ dio uno de los conciertos más masivos y celebrados de Glastonbury. The Guardian ha llamado su concierto “histórico” y varias personalidades de la música y de la política británicas, como Adele o Jeremy Corbyn, han felicitado al artista por su éxito. Stormzy es el primer artista negro británico y el primer artista de grime que encabeza el festival, por lo que su concierto es un hito. Chris Martin o Dave, entre otros, se pasaron por su escenario.





Rosalía celebra el Orgullo

NME puntúa con 5 estrellas el concierto de Rosalía en Glastonbury, destacando su set por encima del de The Cure o The Killers y describiéndola como “futura cabeza de cartel” del festival. La autora de ‘El mal querer’ dio el concierto que nos emocionó en Primavera Sound, y alternando inglés y español, dedicó ‘Aute Cuture’ al amor libre en el día del Orgullo: “hay muchas formas de amar y ninguna es mejor que otra”.



La energía de Janet Jackson

Las reseñas de Glastonbury destacan el concierto lleno de coreografías y energía de Janet Jackson, no tanto un setlist compuesto por bastantes canciones conocidas y otras no tanto pero en el que, sobre todo, destacó la inexplicable ausencia de ‘Together Again’, su éxito de 1997. En su lugar cantó por ejemplo la fan favorite ‘Rock with U’, y aunque no tocó un solo tema de su último disco, al menos sí se acordó de su single más reciente hasta la fecha, ‘Made for Now’.



Kylie, por fin en Glasto

Kylie finalmente ha actuado en Glastonbury, 13 años después de cancelar la que iba a ser su primera aparición en el festival, debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado. La australiana recordó emocionada esta circunstancia durante un punto del show. Además, tampoco actuó sola y por su set pasaron Nick Cave, con quien cantó su dueto ‘Where the Wild Roses Grow’, y Chris Martin, que se le sumó en ‘Can’t Get You Out of My Head’.



El clan Cyrus y ‘Old Town Road’

Lil Nas X no era uno de los artistas confirmados en Glastonbury, pero Miley Cyrus no dejó pasar la oportunidad de invitarle al escenario para cantar ‘Old Town Road’, la canción número 1 en el mundo, que es un éxito en parte gracias al remix con su padre Billy Ray. El Cyrus original también apareció en el escenario para entonar ‘Old Town Road’ y al final fue Lil Nas X quien defendió solo su nuevo single ‘Panini’ ante el público masivo de la intérprete de ‘Party in the U.S.A.’.



La emoción desatada de IDLES

IDLES han debutado en Glastonbury, un hito en su carrera como el propio grupo ha declarado en Instagram. “Hemos esperado toda nuestra carrera para tocar aquí”. Hacia el final del concierto, el éxito del grupo ‘Danny Nedelko’ desataba el furor absoluto del público, pogo incluido, haciendo que el cantante Joe Talbot no pudiera contenerse las lágrimas. Un vídeo emocionante.







El éxito de Billie Eilish

A nadie se le escapa que Billie Eilish es una de las artistas pop más famosas del momento, pero nunca viene mal verla actuar frente a miles y miles de personas a sus 17 años para recordarlo. Tal es la popularidad de Billie que, el pasado mes de abril, la organización de Glastonbury decidió trasladarla a un escenario más grande. Un pequeño error de cálculo.



Vampire Weekend, en la cima

La actuación de Vampire Weekend en Glasto era muy esperada, pues el grupo acaba de publicar su primer disco en 5 años. En la sección de comentarios de Youtube, la gente está opinando cosas como que “Vampire Weekend es la mejor banda de la década” o “A-Punk > Mr. Brightside”, mientras otro destaca las improvisaciones de la banda a la guitarra durante su versión de ‘New Dorp. New York de SBTRKT.



Liam Gallagher

Esta superestrella del rock británico no invitó a colegas como The Killers o Kylie sino que, como Janet, actuó completamente solo, haciendo uso de un repertorio que, como se sabe, alterna temas propios de su trabajo en solitario con éxitos de Oasis. Según The Guardian la gente se acordaba sobre todo de canciones como ‘Don’t Look Back in Anger’.