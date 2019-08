IDER / Emotional Education

“We must be the saddest generation / is there any hope for us all? / where is the emotional education we’re all looking for? (…) we don’t know what we’re looking for”. La etiqueta de “disco millennial”, que con el debut de IDER ha vuelto a aparecer, me da un poco de pereza. Me da pereza sobre todo por la facilidad con la que se pone: los hay, sí, ¿pero que expreses tus problemas a través de la música y seas millennial lo hace un “disco millennial” porque son “problemas de millennials”? No sé. Sí es cierto que, para las IDER, pertenecer a una generación concreta es uno de sus leitmotivs, y el propio título hace referencia a esa educación emocional o inteligencia emocional que para algunos es una indicación de fragilidad y de vivir en una burbuja (recuerdo este meme al respecto). Además, contienen canciones tan cristalinas al respecto como ‘Saddest Generation’ o la más optimista ‘You’ve Got Your Whole Life Ahead of You Baby’, que en su concierto en el BBK dedicaron “a quienes tengáis veintibastantes y os sintáis un poco perdidos”, y la temática sigue apareciendo en distintas canciones de su disco, como ‘Busy Being a Rockstar’, sobre las carencias afectivas respecto a un padre ausente, ‘Slide’ (“oh I’m a lonely child again, coming down the slide again”), ‘Swim’ (“we’re so afraid of failure, who created all the pressure?”) o el single ‘Mirror’, desde detalles en las estrofas (“I’m trying so hard to forget you / when were you last online?”) al estribillo (“I keep looking in the mirror / ‘til I see myself”) y por supuesto a su maravilloso puente casi rapeado.

IDER están conquistando cada vez a más público (‘You’ve Got…’ lleva ya casi 12 millones de reproducciones en Spotify) con unas letras que suenan auténticas, y que muchas veces son anécdotas que ellas mismas no saben a cuál de las dos le pasaron, porque se lo cuentan todo al vivir juntas… lo cual es otra de sus particularidades. Porque Lily Somerville y Megan Markwick eran dos amigas que compartían piso (pero de verdad, no al estilo de lo que la prensa del corazón llama “amigas que comparten piso”) en Londres y empezaron a hacer música juntas, sacar un single autoproducido (‘Sorry’)… hasta que ese single llega a Shura, ella les produce su primer EP (‘Gut me like an animal’) y acaban tocando en el SSXW y fichando por el sello independiente Glasstone Records para sacar su primer largo, distribuido por AWAL, ya de mayor tamaño (Moby, Laura Marling o The Kooks, entre otros). Han querido mantener ese encanto DIY en la medida de lo posible para este álbum, y por eso absolutamente todas las canciones están escritas solo por ellas dos, aunque en la producción también les haya echado un cable MyRiot (London Grammar, AURORA) o Rodaidh McDonald (The xx), además de haber sido masterizado por el ganador del Grammy Joe LaPorta.

A lo largo de las once canciones de ‘Emotional Education’, Lily y Megan tienen tiempo para el tema generacional como decíamos, pero también ocupa bastante espacio reflexiones románticas que van desde experiencias propias muy concretas (‘Wu Baby’) al auto-aprendizaje tras una ruptura (‘Body Love’) pasando por la influencia de la salud mental en las relaciones (‘Saddest Generation’). Todo esto con un sonido que nos recuerda inevitablemente a Let’s Eat Grandma o MUNA, también a las menos conocidas (pero maravillosas) First Aid Kit y en ocasiones con un toque más cercano a la radiofórmula que no sienta nada mal (‘Swim’). En cualquier caso, y aunque podemos visualizar perfectamente a Hannah o Marnie de ‘Girls’ escuchando algunos de estos temas, el objetivo de Lily y Megan no es tan ambicioso como ser “la voz de una generación”, parafraseando al personaje de Lena Dunham, sino “una voz de una generación”. De momento, no han dejado de ser dos compañeras de piso divirtiéndose y descubriéndose mientras crean música juntas. Y con eso han entregado un debut al que merece la pena echarle un oído. IDER actúan en la Sala Costello de Madrid el 14 de noviembre.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Busy Being a Rockstar’, ‘Mirror’, ‘You’ve Got Your Whole Life Ahead of You Baby’, ‘Body Love’, ‘Saddest Generation’, ‘Swim’

Te gustará si te gustan: First Aid Kit, Arctic Lake, MUNA, Let’s Eat Grandma, EXES, Lorde, la serie ‘Girls’ por mucho que a veces/casi siempre odiases a sus personajes.

Escúchalo: Spotify