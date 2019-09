Los nuevos Swans de Michael Gira, más concretos que nunca en ‘It’s Coming It’s Real’

Con la publicación de ‘The Glowing Man’, Michael Gira anunciaba un nuevo giro (¡je!) en la carrera del grupo Swans, que se aproxima ya a su cuarta década. Ponía así punto final a la formación con la que ha llegado a sus más altas cotas de popularidad, desarrollando su rock experimental en discos como ‘My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky’ (2010), ‘The Seer‘ (2012) o ‘To Be Kind‘ (2014), obras extensas (con numerosos cortes que se desarrollaban entre los 10 y los 30 minutos de duración) e intensas que cobraron una dimensión aún mayor en sus atronadores y ya legendarios directos. [Foto exterior: Nriko.]

Ahora Swans vuelven con ‘Leaving Meaning‘, un nuevo álbum –el número 15 de su discografía– grabado con una formación cambiante y renovada en la que se incluyen la artista sueca Anna Von Hausswolf (y su hermana Maria), al grupo australiano The Necks y la singular artista neoyorquina Baby Dee, además del artista de música electrónica Ben Frost o la propia esposa de Gira, Jennifer, ya presentes en algunos de sus últimos trabajos. El artista de Los Ángeles dice que ha elegido a los músicos no solo por sus habilidades creativas sino también por su carácter, “de acuerdo a lo que intuyo que se adapta mejor a la atmósfera en la que quería ver presentadas” las canciones. “Los músicos, a través de su personalidad, habilidad y gusto, contribuyen enormemente a arreglar el material. Son todos gente cuyo trabajo admiro y cuya compañía disfruto personalmente”, dice Gira.

Esto se refleja en canciones como ‘It’s Coming It’s Real’, single de presentación del disco de poco más de siete minutos de duración que sorprende por su desarrollo blues tenue y cálido, poniendo el acento en el contraste vocal de un comedido Gira con los coros de las hermanas Von Hausswolf. ‘Leaving Meaning’ que se publica el próximo 25 de octubre y en el que parece aspirar a hacer una música más concreta, no tanto en duración –se publica en doble vinilo y doble CD, por lo que parece seguro que supera los 74 minutos de duración– como en intenciones.

Tracklist de ‘Leaving Meaning’:

Hums

Annaline

The Hanging Man

Amnesia

Leaving Meaning

Sunfucker

Cathedrals of Heaven

The Nub

It’s Coming It’s Real

Some New Things

What is This?

My Phantom Limb