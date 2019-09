Medalla / Medalla

Tras la confirmación, “la hostia en la cara”, si nos agarramos a una de las frases más fácilmente memorables de este nuevo disco, que supuso ‘Emblema y poder‘, debut del cuarteto barcelonés Medalla, había muchas ganas de tener entre manos su continuación. Por fin hace días se publicaba vía El Segell (del Primavera Sound) ese trabajo, un disco homónimo de nuevo producido por Sergio Pérez (de Svper) que pretende llevar un paso más allá esa amalgama de noise-rock a lo Triángulo de Amor Bizarro, psicodelia a lo King Gizzard y esa parafernalia heavy-medieval tan característica… que aquí evoluciona al Renacimiento.

Ya desde la inicial ‘El Tajo’ –el río, no la colocación–, Medalla dan una muestra de que pretenden presentar composiciones más cuidadas en arreglos (los sintetizadores de Eric Sueiro y trompeta de Josep Peris se erigen en protagonistas), que maduran el clímax en lugar de lanzarse sin freno (o antes de hacerlo) a su reconocible desenfreno guitarrero que marca Joan Morera. En esa faceta, el cuarteto muestra haber alcanzado un nuevo nivel de pericia e ingenio en cortes como el citado ‘El tajo’ –con esos teclados que evocan a fiestas patronales de forma entrañable y ese bajo que podría firmar Isa Cea–, una audaz y arábiga ‘Sultán’ –en la que vuelven a sacar partido a la flauta travesera del segundo vocalista junto con Sueiro, Benoït García–, el grower ‘Cuello isabelino’ o la reposada ‘Guardián’ –con prodigioso arreglo de batería de Marc López y sorprendentes ecos de New Order/La Bien Querida–. Aunque tampoco se puede decir que todo sean aciertos en ese sentido: ‘Herederos’ o ‘Presagio’ se tornan demasiado pesadas –en varios sentidos, no todos positivos–.

Esto contrasta con una clara voluntad de sonar más melódicos y de dejar una huella más inmediata en el oyente que nunca, en la línea del fabuloso primer single ‘Devoto cardenal‘. Con un perfil similar, ‘Lengua afilada’ –la de la “hostia en tu cara” (o “en tu puta cara”, llegado el momento)– y la pérfida ‘Premio Cervantes’ –seguro que se os ocurren un par o tres de señoros literatos a los que puede ir dirigida– suponen nuevos hits –también en el sentido de “hitos”– en la carrera de Medalla.

También por sus letras, una colección de versos memorables en las que se camuflan, entre figuras de literatura clásica, ecos personales, sociales y políticos: “Si tú te arrastras, y yo me aparto / nos vamos juntos al carajo / Morimos juntos en el Tajo”, “Que te partan las piernas puede ser positivo / si el que da la patada lo hace con sentido”, “Santa paciencia he tenido contigo / me merezco un monumento en el centro de Vigo” o “Hacienda somos todos / Todos somos España” van directas a su nutrida colección de frases que cantar a grito pelao.

A pesar de que globalmente no supera el impacto de su debut –la recta final del álbum es más farragosa, sazonada con ‘Heráldica antigua’ (un interludio instrumental muy Interpol) y la promesa incumplida que supone el fiero riff, muerto demasiado pronto, de ‘Doctrina secreta’–, ‘Medalla’ es un claro paso adelante –también en su calidad sonora, más rocosa y compacta– del grupo hacia un futuro que aventura lontano. Después de todo, sigue siendo una gozada que unos chavales –como Derby Motoreta’s, como Los Estanques, como Cala Vento– decidan reivindicar el rock and roll como forma de expresión viva en nuestros días. Medalla presentan ‘Medalla’ el día 11 de octubre en la sala Sidecar de Barcelona. También, el 21 de noviembre estarán en Monkey Week de Sevilla, y el 7 de diciembre en la sala Wurlitzer de Madrid.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Devoto cardenal’, ‘Lengua afilada’, ‘Premio Cervantes’, ‘El Tajo’, ‘Guardián’

Te gustará si te gustan: Triángulo de Amor Bizarro, Cala Vento, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Escúchalo: Spotify