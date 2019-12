Marta Sánchez no se corta: “En mi juventud, fui una Rosalía para mi generación”

Marta Sánchez ha regalado una entrevista bastante deslenguada a La Voz de Galicia con motivo de su inminente actuación en el festival Navidad Pop, de carácter nostálgico y dedicado a la música de los años 80. Junto a Sánchez pasarán por la sala Pelícano de A Coruña, este mismo fin de semana, La Unión, Javier Gurruchaga y Alejo Stivel.

Hablando de nostalgia, esta impregna las declaraciones de Marta Sánchez desde el principio, pues el periódico gallego le pregunta necesariamente por los años 80. Y la cantante regresa a esa época para recordar que su éxito no fue ninguna tontería y para exigir el “sitio y el respeto que creo que me he labrado”… se entiende que después de unos años mediáticos algo hoscos. De hecho, la autora de ‘Soy yo’ llega a compararse con Rosalía en declaraciones donde también denuncia el “ageism” de la industria: “Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno”.

La cantante también recuerda los años 80 y 90 como los “años dorados del pop”, y opina que fue entonces y no ahora cuando se podía disfrutar de una mayor oferta de estilos. Dice que ahora “todo camina hacia la misma tendencia” (seguro que no le ha echado un vistazo a nuestras listas con lo mejor del año) mientras que los 80 “fue una década de muchísima creatividad” con la llegada de Meano o Los Secretos y la composición de unas letras que podían ser “verdaderas cartas de amor”, cuando las que escucha su hija, dice, son “pornográficas”.

Al final de la entrevista, Sánchez vuelve a tirar una lanza a favor de su versión del Himno de España: “No solo no me arrepiento de eso sino que creo que ha sido el acto de generosidad más inmenso que hecho en mi carrera. Es cierto que este verano, a raíz de eso, me han quitado de las fiestas de tres ciudades en las que gobierna la izquierda. Pero me da igual. Lo voy a seguir cantando”.