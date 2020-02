Miles Kane y Django Django completan la programación principal de WARM UP 2020

WARM UP completa hoy la programación de su próxima edición con la confirmación de dos nombres internacionales. En primer lugar se encuentra Miles Kane, que apenas dos años publicaba el notable disco ‘Coup De Grace’ -que incluía la colaboración de Lana Del Rey- pero ya se encuentra trabajando en un nuevo largo, noticia que ha anunciado con el lanzamiento del single ‘Blame it On the Summertime’. Kane es conocido además como miembro de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner de Arctic Monkeys y antes lo era como integrante de The Rascals.

La segunda confirmación internacional que completa el cartel de WARM UP es Django Django. La banda londinense tampoco necesita presentación desde que en 2012 fuera nominada al Mercury por su fascinante álbum debut, en el que cabían referencias tanto a The Beta Band como a Hot Chip o a The Beach Boys dentro de una propuesta que mezclaba syth-pop y pop psicodélico de manera muy original. El grupo ha seguido explorando su refrescante sonido en discos posteriores como ‘Born Under Saturn’ o el reciente ‘Marble Skies‘, sobre el que teníamos la oportunidad de charlar con uno de sus integrantes.

WARM UP se celebrará los días 1 y 2 de mayo en La Fica de Murcia y, para asistir a él, es necesario poseer un abono general o VIP, los cuales pueden adquirirse desde 49 euros en la web del festival o desde Eventbrite hasta esta noche a las 23:59h, cuando subirán de precio. Además, al adquirir el abono es posible adquirir la entrada para OPEN, la jornada de bienvenida del festival el jueves 30 de abril con Leiva, por 20 euros. El festival, que ya contaba en su cartel con la presencia de Kraftwerk, Hot Chip, el mencionado Leiva, Johnny Marr, Los Enemigos, Georgia, Triángulo de Amor Bizarro, Dorian Electra, Digitalism u Ojete Calor, desvelará próximamente los artistas que formarán parte de su escenario WARM UP Dancefloor y de toda la programación gratuita de la ciudad.