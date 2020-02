Mad Cool completa su cartel con Mumford & Sons, Royal Blood, Waxahatchee, Shura…

Mad Cool completa hoy el cartel de su próxima edición, que ya cuenta con cabezas de cartel como Taylor Swift y Billie Eilish y nombres tan potentes como los de Twenty One Pilots, Pixies, Alt-J, Tove Lo, The Killers, Four Tet, Angel Olsen, Kings of Leon, Charli XCX, Faith No More, Parcels o Deftones.

Un total de 14 nombres dan por concluido hoy el cartel de Mad Cool de 2020. Entre ellos encontramos a uno de los grupos de rock más importantes del momento, Mumford & Sons, y también a Royal Blood, una de bandas de rock más populares de Reino Unido a pesar de que ya hace tres años desde el lanzamiento de su último trabajo discográfico, ‘How Did We Get So Dark?’. El dúo ha confirmado estar trabajando en un nuevo álbum, pero ha dicho que no lo publicará hasta que no sea “el mejor que hemos hecho”.

También presente en la última tanda de nombres de Mad Cool se encuentra Waxahatchee, que publica nuevo disco, ‘Saint Cloud’, en marzo; trabajo del que ya ha revelado los temas ‘Lilacs’ y ‘Fire’. Loraine James, una de las promesas más pujantes de la electrónica británica tras la edición de su recomendable segundo disco, ‘For You and I’, es otra de las artistas confirmadas. A todos ellos se suman finalmente The Last Internationale, Shure, The Chats, Leïti Sene, Hunter And The Bear, Pabst, Spielbergs, Playa Cuberris, Grande Days y Maria Guadaña para una edición de Mad Cool que tendrá lugar los días los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio.