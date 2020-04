Laura Marling: “En mis canciones siempre revelo más de mí de lo que me gusta admitir”

Dicen, y hemos visto en televisiones y redes sociales, que en estos días la fauna han aprovechado para proliferar como nunca en las ciudades, aprovechando que los humanos les hemos dejado más espacio vital. En el jardín de la casa londinense de Laura Marling –esa que hemos visto en algunos conciertos confinados, ese nuevo género–, por ejemplo, hay una importante proliferación de aves cantoras que aunque resultan agradables, han hecho de la transcripción de nuestra charla un trance peor que ir al Mercadona a pelear por un vulgar paquete de harina de trigo (no maíz, no tempura, gracias). [Foto: Justin Tyler Close.]

Hablamos con la británica de su nuevo disco, ‘Song for Our Daughter‘, un disco en el que ha matizado su propuesta folk pop con nuevos aditivos y perspectivas: una producción más espaciosa, pero por momentos rica y poderosa; un nuevo perfil de narradora, que en realidad sigue revelando ciertas intimidades; una voz cálida y calmada, con la paz que da una vida tranquila cerca de su familia… Sobre todo esto y su periplo norteamericano, su fascinación por su proyecto paralelo LUMP o feminismo charlamos entre el canto de ruiseñores, alondras y herrerillos.

Espero que tú y todos los tuyos estéis bien. ¿Cómo te sientes estos días? ¿Qué estás haciendo para sobrellevar estos tiempos tan tristes?

Estoy bien. La conmoción ha pasado un poco y sigo con mi rutina normal, aparte de que me gustaría poder dar un paseo algo más largo si pudiera (ríe). Pero está bien, todo el país se está esforzando al unísono para superarlo, y de eso se trata.

“Animaría a los artistas a publicar música ahora, es un buen momento para hacerlo”

Tomaste la decisión de adelantar este disco, que estaba previsto para el verano, al contrario que muchos otros artistas que están demorándolos. ¿Aún estás satisfecha de haberlo hecho?

¡Sí, totalmente! Sobre todo porque mi experiencia de este tiempo es que ha sido muy fructífero para escuchar música. En mis paseos he estado escuchando discos de principio a fin, que es algo que no hacía desde hace tiempo, debo admitir. Así que animaría a los artistas a publicar música (ahora), es un buen momento para hacerlo.

Antes de este disco sentiste la necesidad de cambiar algunas cosas en tu carrera y tu vida personal: tras ‘Semper Femina‘ cambiaste de sello y de management, regresaste a Londres tras vivir en Los Ángeles, te involucraste en proyectos nuevos como LUMP o una obra de teatro con Robert Icke… ¿Cuál de estas cosas crees que te ha ayudado más a la hora de sacar adelante ‘Song for Our Daughter’?

Creo que probablemente sea por la propia experiencia de la madurez, y eso incluiría todas esas cosas que has mencionado. Trabajar en el teatro con Robert fue una experiencia maravillosa por la relación única que él mantiene con el lenguaje; y regresar a Londres me permitió construir por primera un estudio en mi propia casa, lo que contribuyó a dar una diferente paleta de sonidos para el álbum; y llegar a los treinta… bueno, no tenía treinta cuando empecé a crearlo. En general hacerte mayor te permite tomar nuevas perspectivas, así que todo eso que dices ha contribuido al disco.



¿Y cuál sería el mayor logro que has alcanzado en ‘Song for Our Daughter’, desde tu punto de vista?

Buena pregunta. Emmm… El disco en sí mismo supuso un reto personal para mí, porque representa mi temperamento. No sé, sabía que tenía algo especial con este disco, aunque no sabía del todo lo que era, y publicarlo se tornó en una preocupación para mí. Suponía cerrar un capítulo que había querido cambiar (en mi vida). Eso es. También enfocar la producción de una manera más sencilla ha sido bueno. Me he permitido cosas que antes no, en cuestión de arreglos. Y tener mi propio estudio ha ayudado mucho en eso.

“Creo que ahora mismo un ingeniero verdaderamente bueno es el auténtico productor de un disco”

El cambio en la producción es palpable. En este caso Ethan Johns aparece como productor, pero ¿aspiras a autoproducirte en un futuro?

En realidad he autoproducido mis últimos álbumes, los cuatro últimos. Este lo he coproducido con Ethan y Dom Monks, un ingeniero de sonido. En los tiempos actuales la producción tiene un significado muy diferente. Creo que ahora mismo un ingeniero verdaderamente bueno es el auténtico productor de un disco. Porque necesitas tener a alguien… La gente tiene un estudio doméstico y les permite hacer orquestaciones, arreglos, pero creo que la gran diferencia entre una grabación casera y un disco realmente bien sonorizado está en la producción. Seguiré autoproduciendo mis discos, pero siempre serán una coproducción con un buen ingeniero.

Entonces mi pregunta estaba del todo equivocada. Quizá debería haberte preguntado si te has planteado encargarte de la ingeniería de sonido de tus discos…

(Risas) Es algo en lo que definitivamente no soy nada buena. Creo que seguiré contando con otras personas.



Hay arreglos bastante ambiciosos en el disco, claramente en canciones como ‘Held Down’ o ‘Strange Girl’, pero también en canciones como ‘Hope We Meet Again’, que tiene unos interesantes arreglos de percusión. ¿Piensas ya cómo podrás trasladar esto al directo?

Sí, bueno, confiando en que eso ocurra pronto… En anteriores tours ya he llevado coros femeninos, pero la forma en que escribo música soy yo y una guitarra, así que siempre puedo trasladarlo así, y en realidad es mi forma favorita de hacerlo. Si alguna vez tuviera el dinero, llevaría una gran banda por todo el mundo, pero es extremadamente caro.

“Si alguna vez tuviera el dinero, llevaría una gran banda por todo el mundo, pero es extremadamente caro”

Creo que también en este disco has empezado a componer con piano, en lugar de con guitarra. ¿Es algo en lo que te gustaría profundizar en adelante?

Sí, lamento que mis capacidades al piano sean muuuuuy elementales, pero sin duda tienen un efecto en mis composiciones. Y creo que uno bueno, porque me obliga a no darle demasiadas vueltas (a las canciones), a no complicar las cosas. Así que sí, pero tengo que esforzarme por practicar más y mejorar. No soy yo quien toca en el disco, es una amiga (Nde: Anna Corcoran) quien toca el piano.

‘Song for Our Daughter’, la canción, tiene para mí una de tus letras más bonitas. ¿Cuándo nace este tema?

Fue escrita estando en Francia, hace un par de años. Mi novio, que también es músico (Nde: George Jephson, del dúo Oh Othello), estaba tocando una progresión de acordes una y otra y otra vez… Funciona bastante bien, lo de tocar las cosas una y otra vez. (Risas) Y empecé a escribir la canción, se puede decir que le robé los acordes… Y así fue, por eso tiene créditos como co-autor en el disco. El sentimiento de la canción no lo sabría decir, contiene algo de esa rabia… Mi amiga más cercana tiene una hija, es casi una adolescente… ¡Por supuesto, mi amiga y yo nos sentimos aún muy jóvenes y frescas! (Risas) Pero verla, ver a ambas, me ha conmovido, y me ha hecho pensar en lo que tuvimos que pasar cuando teníamos esa edad, cosas que nos hubiera gustado saber, cualidades que nos hubiera gustado reforzar.

Otra canción que me ha conmovido especialmente es ‘The End of the Affair’, especialmente tu manera de cantarla. Suenas calmada, como si estuvieras del todo en paz contigo mismo, no enfadada ni nada parecido. ¿Es así como te sientes en este momento?

(Ríe) Me alegra que lo percibas así. Sí, creo… creo que así es como me siento. Es, de nuevo, algo acumulativo. Me encanta la vida tranquila, y soy una persona feliz por lo general… Así que… (suspira) Sí. (Risas)



Uno de los grandes cambios en este disco es que te sitúas a menudo en el punto de vista de un narrador, en lugar de hacerlo en primera persona. ¿Pero no crees que aun así sigues revelando mucho de ti?

Creo que en mis canciones siempre revelo más de mí de lo que me gusta admitir. (Risas) Hay gente que cree que debes compartimentar ese tipo de cosas. Creo que es cierto, pero más en el sentido de no ser demasiado explícito, porque también es una manera de honrar con tu trabajo. Estoy interesada en el psicoanálisis y creo que hay muchas fuerzas poderosas en nuestro interior. Y creo que en mi escritura eso emerge de repente, incluso aunque no sea intencionadamente.

Me refería por ejemplo a una canción como ‘Strange Girl’, que para mí parece una carta que te hayas escrito a ti misma, a la chica que eras cuando te marchaste a vivir a Los Ángeles.

Exacto, exacto… En este caso no es sólo una relación de mis experiencias o mi decepción sobre mi comportamiento… Bueno, ligera decepción… Sino tambien cómo veo que eso se reflejó en todos mis amigos y cómo reforzó nuestra amistad, creo.

“No creía que ‘Short Movie’ fuera muy bueno, pero a la gente le gustó incluso más que los dos discos anteriores”

Quería preguntarte precisamente cómo te sientes ahora sobre los discos que escribiste y grabaste durante esos años, en tu estancia en Estados Unidos.

Es curioso, pero nunca sé bien cómo va a reaccionar la gente a mis discos, y suelo confundirme en mis predicciones. ‘Short Movie‘ fue quizá el disco más relacionado con mis vivencias allí. No creía que fuera muy bueno, pero a la gente le gustó incluso más que los dos discos anteriores. Puede sonar aburrido, pero procuro no hacer juicios hacia mis discos.

¿Pero aún te gustan esas canciones?

Creo que tengo un gran catálogo ahora mismo, sí. Las que han resistido me encantan, y hay muchas. Y tienen una gran presencia en mis setlists en directo, sí.

La sororidad es uno de los grandes temas de este disco, y ha estado presente en tus canciones desde hace tiempo, incluso cuando no tantas artistas como ahora se aproximaban al feminismo. ¿Sientes que hay cosas que han cambiado en cuanto a desde que empezaste a centrarte en ello?

Siento que consiguió que la sensación general entre las mujeres, quizá a un nivel inconsciente, es que vivíamos en una injusticia cultural. Y que en el mundo del espectáculo estábamos hartas. Y eso, al alcanzar a la política estadounidense, afectó al mundo del espectáculo a nivel global. Las manifestaciones de mujeres contestatarias se hicieron notar, e incluso despertaron un odio institucional. Eso avivó el fuego de una respuesta apasionada, claro, pero no estoy segura de cuánto eso ha podido influir de una manera real, no estoy tan metida en política. Sí creo que las mujeres, y los hombres, han abierto los ojos a esas injusticias, pero creo que queda muchísimo que hacer.

“LUMP se ha convertido en la parte favorita de mi vida”

Has adelantado tus planes al publicar este disco, y ya has hablado de un nuevo álbum de LUMP, junto a Mike Lindsay, e incluso un nuevo disco en solitario. ¿Siguen siendo esos tus planes?

Bueno, de hecho hemos terminado el nuevo disco de LUMP, lo acabamos en septiembre. LUMP se ha convertido en la parte favorita de mi vida, creo.

¿De verdad?

Sí. Estoy encantada con el disco. Mike (Nde: Lindsay, del grupo Tunng) hace toda la música, toda la producción. Y mi único trabajo es escribir las letras y cantarlas por encima. Lo disfruto mucho porque me es muy fácil… O él me lo hace muy fácil. Y la música es taaaan rara… (Risas) Mike es uno de los tíos más raros que haya conocido nunca. Él me ofrece su propio universo, y yo puedo quitarme el manto que me he creado con mi personaje y convertirme en otra mujer. Es muy divertido.



Eso no impedirá que hagas una gira de este disco, ¿verdad? Obviamente, cuando todo esto pase, en algún momento…

Tan pronto como pueda. Lo seguro es que será una gira en solitario, porque es lo que impondrá la economía actual. Pero sí, girar es lo que más amo de todo esto, ser músico. En cuanto podamos, ahí estaré.

También hemos comentado antes tu experiencia teatral con Robert Icke, y te has mostrado encantada. ¿Es algo que te gustaría volver a hacer?

Trabajar con Robert en particular… Nos conocimos cuatro años atrás, coincidimos en una producción. Él es una persona increíble, y también un director. Estar implicada en cualquier cosa que él haga, cuando sea que él me llame, ahí estaré. De no ser él, no lo haría, porque creo que hay mucha mediocridad en el teatro, especialmente en Londres. Así que fue un honor trabajar con él.