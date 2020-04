Laura Marling contradice a la industria musical y publica en plena crisis su nuevo álbum, que se preveía en verano

En las últimas semanas, la industria musical se ha visto tan tocada por la pandemia como cualquier otra y, con grandes dosis de incertidumbre y confusión, muchos artistas decidían posponer sus lanzamientos inicialmente previstos para estas semanas a fechas posteriores, en el caso de HAIM, Jarvis Cocker, Rufus Wainwright, Hinds o Chucho, o incluso sin nueva fecha, como ha sido el caso de Lady Gaga o Bunbury. Hoy sin embargo encontramos a una artista que contradice esa tendencia comercial y hace justo lo contrario: publica ya un disco que tenía previsto lanzar el próximo verano.

Se trata de Laura Marling, cantautora británica de gran éxito (especialmente en Reino Unido, pero también fuera de él) gracias a discos fantásticos como ‘I Speak Beacuse I Can‘, ‘A Creature I Don’t Know‘ y ‘Once I Was An Eagle‘. Y tan pronto como este viernes, 10 de abril, lanzará ‘Song For Our Daughter’, su primer disco en solitario en tres años, desde que en 2017 publicara ‘Semper Femina‘ –un año después lanzaba un álbum como LUMP, dúo con Mike Lindsay–.

Marling ha explicado en un comunicado que “a la luz del cambio de circunstancias, no vi razón para retener algo que, al final, debería entretener y, en el mejor de los casos, proveer un sentido de unión”. “Es extraño ver la fachada de nuestras vidas diarias disolverse”, prosigue, “dejando solo lo esencial; aquellos a los que amamos y nuestra preocupación por ellos. Un disco, despojado de todo lo que la modernidad y la propiedad implican, es un pedazo de mí, y me gustaría que lo tuvierais” prosigue en el emotivo texto en el que explica que escribió esas canciones sobre cómo protegería a su hija y la prepararía para el mundo al que tendría que enfrentarse… incluso antes de que la concibiera y naciera, tiempo después. Y, más allá de las palabras, Marling ha lanzado además un vídeo teaser sobre el álbum y su primer adelanto, una preciosa ‘Held Down’ producida, como es habitual, por Ethan Johns.

