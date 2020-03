HAIM posponen la publicación de su nuevo álbum ‘Women In Music Pt. III’

Con la crisis del coronavirus comenzando a ponerse muy seria en Estados Unidos (ya son el tercer país del mundo con más contagios detectados), mucho nos temíamos que los artistas que viven en aquel país comenzarían a modificar sus planes de trabajo más inmediatos. Hoy es el trío HAIM quien anuncia que posponen la publicación de su esperado –tras la sucesión de fantásticos adelantos al que sumaban semanas atrás ‘The Steps‘– tercer álbum ‘Women In Music Pt. III‘, prevista para el 24 de abril.

En un post de Instagram, aseguran que “debido a todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y el cambio en la naturaleza de las políticas de viajes y las cuarentenas en todo el mundo, hemos decidido que es mejor posponer la publicación de ‘Women In Music Pt. III’ hasta el verano”. Al menos se mojan con una fecha aproximada –al contrario que Bunbury, por ejemplo– y dejan la puerta abierta a que las fechas previstas en España –en Madrid dentro de Mad Cool, y en Barcelona en la sala Razzmatazz– puedan llegar a mantenerse. Aunque, obviamente, para las hermanas HAIM la prioridad es la seguridad y salud de fans y equipo.

‘Women In Music Pt. III’ sucede a los notables ‘Days Are Gone‘ y ‘Something to Tell You‘, discos con los que HAIM se han consolidado como una de las propuestas pop más personales y frescas de los últimos años gracias a su particular amalgama de country, funk y pop. Este nuevo álbum está producido por la propia Danielle Haim junto a Rostam (ex-Vampire Weekend) y Ariel Rechtshaid (Madonna, Beyoncé, Charli XCX) y contará con 16 pistas en total, incluyendo los tres singles publicados el pasado año: ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m in It‘ y ‘Hallelujah‘.