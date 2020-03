Jarvis Cocker quiere bailar “música house toda la noche” en el adelanto de su nuevo disco

Jarvis Cocker era noticia la pasada Navidad después que una campaña surgida en internet promulgara por que su canción ‘Running the World’ fuera el número 1 navideño de Reino Unido en protesta a la victoria electoral de Boris Johnson. Antes lo había sido por el regreso del ex-Pulp a la música con su proyecto JARV IS…, una banda formada por Cocker (voz, guitarra, percusión) junto a Serafina Steer (arpa, teclados, voz), Emma Smith (violín, guitarra, voz), Andrew McKinney (bajo, voz), Jason Buckle (sintetizadores & sonidos electrónicos) y Adam Betts (batería, percusión, voz).

La nota de prensa explica el origen de la banda: “JARV IS… se creó para tocar un concierto en el festival de Sigur Ros “Norður og Niður” en Islandia, a finales de 2017. JARV IS… was (sic) se concibió como una manera de escribir canciones en colaboración con la audiencia. Por ello, el grupo decidió grabar sus conciertos para ver cómo se desarrollaban sus canciones. Tras una aparición en el festival Desert Daze de California, Geoff Barrow (Portishead, Beak>) sugerió que estas grabaciones fueran usadas como base del álbum. JARV IS… refleja una experiencia de conciertos que aún está en curso, porque la vida también es una experiencia que varía con el tiempo”.

El grupo, presente en el cartel de la próxima edición de Tomavistas, había dado a conocer los psicodélicos 6 minutos de ‘Must I Evolve?’, canción que hoy sabemos ocupará la pista 2 de un álbum de 7 canciones que llevará por título ‘Beyond the Pale’ y saldrá el 1 de mayo. El anuncio de este trabajo -el primero de Cocker desde que editara ‘Further Complications‘ en 2009- ha llegado con el lanzamiento de un single nuevo: lleva por título curiosamente ‘House Music All Night Long’ y es bailable.

‘Beyond the Pale’:

Cara 1

1: Save the Whale

2: Must I Evolve?

3: Am I Missing Something?

Cara 2

1: House Music All Night Long

2: Sometimes I am Pharaoh

3: Swanky Modes

4: Children of the Echo