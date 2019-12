10 grandes nombres que ya conocemos para Tomavistas 2020

Tomavistas celebrará su nueva edición los días 21, 22 y 23 de mayo en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid y aunque falta aún gran parte del cartel por anunciarse, ya son varias las bandas que garantizan que la cita volverá a ser imperdible. La organización, con un gusto y una línea editorial muy concretos, ofrece hoy además una confirmación de lujo. Los abonos, a 85 euros, están disponibles en su página web.

Suede

Son la gran confirmación de hoy. La nota de prensa no habla de nuevo disco de Suede, pero sí específicamente hay espacio para mencionar su “colección de hits (‘Animal Nitrate’, ‘The Wild Ones’, ‘So Young’ o ‘Metal Mickey’, por citar algunos)”. La verdad es que después de repasar la trayectoria de Suede en el libro autobiográfico de Brett Anderson, el excelente ‘Tardes de persianas bajas’, hay más ganas que nunca de revisitar sus grandes éxitos y Tomavistas será una gran ocasión de hacerlo.



Jarvis Cocker presents JARV IS…

También en la cabeza de cartel encontramos a otra leyenda del Brit Pop -aunque Pulp llegaron mucho antes, recordemos que publicaron varios discos en los 80-. Hablamos de Jarvis Cocker, que en esta ocasión nos visita aunque no con el cancionero de Pulp. El artista presenta en cambio su nuevo proyecto, como deja muy claro el nombre de su espectáculo. Se espera que el disco que presenta en Tomavistas esté en el mercado el próximo mes de marzo, aunque os recordamos que ya conocemos el adelanto ‘Must I Evolve?’, casi 7 minutazos de psicodelia, ritmazo y jadeos.



Austra

Si en otras ocasiones Tomavistas apostaba por Goldfrapp, el pop sintético seguirá siendo mimado en la edición del año que viene gracias al fichaje de Austra. La banda de Katie Stelmanis, un icono LGTB+ como proclama la propia web del festival, tiene previsto sacar su álbum en abril a través del prestigioso sello Domino, esto es, un mes antes de la cita en el parque Enrique Tierno Galván. Habrá varios singles, pero de momento tenemos que conformarnos con recordar pasados como ‘I Love You More Than You Love Yourself’.



Novedades Carminha

A la espera de averiguar si Austra o Jarvis Cocker están entre los mejores discos de 2020, Tomavistas traerá a varios artistas que sí han publicado algunos de los mejores discos de 2019. Es el caso de Novedades Carminha, una de las bandas nacionales que más ha apostado por la transversalidad, incluyendo en su cancionero guiños al rap, al funky o a la música disco. Seguro que su set vuelve a ser toda una… ¡verbena!



León Benavente

Otros que han aparecido en nuestra lista de mejores álbumes del año son León Benavente, que mucho se tiene que torcer la cosa para que no ofrezcan uno de los grandes conciertos del festival. En La Riviera recientemente comprobábamos que los de Abraham Boba son una apisonadora en vivo y ni mucho menos están prescindiendo en directo de hits como ‘Ser brigada’, ‘Ánimo, valiente’ o ‘La ribera’. A todos ellos hay que sumar ahora nuevos hits como ‘Ayer salí’, ‘Como la piedra que flota’ y ‘Amo’.



Mikal Cronin

Mikal Cronin, no tan dado a ofrecer actuaciones en directo como otros artistas, es otro de los caprichos que ha querido permitirse la organización. Además de los conocidos ‘MCII’ (2013) y ‘MCIII (2015), el artista ha publicado recientemente un disco llamado ‘Seeker’ presentado por singles como ‘Shelter’, ‘Show Me’ y ‘I’ve Got Reason’.



Boy Pablo

La organización se enamoró de Boy Pablo cuando vio a los chilenos en Oslo como teloneros de Beach Fossils, antes de que se viralizaran ‘Everytime’ o ‘Feeling Lonely’, ya en torno a los 50 y 25 millones de reproducciones en Spotify respectivamente. En Tomavistas el proyecto de Nicolás Pablo Muñoz estará presentando en exclusiva en Madrid un disco que verá la luz también a principios de 2020.



El Columpio Asesino

Otros que tendrán álbum en 2020 son El Columpio Asesino. Supondrá su regreso en un lustro -por momentos los habíamos dado por muertos- y uno de sus dos adelantos ha aparecido en nuestra lista de mejores canciones de 2019. ‘Preparada’ es su canción más disco y hasta diríamos que tiene un puntito a lo Rafaella Carrá: puede que no llegue nunca a las cifras de ‘Toro’, ya con streamings suficientes para ser disco de oro en España, pero no será porque no lo merezca.



Cate Le Bon

Cate Le Bon ha publicado este año el notable ‘Reward’, un disco que contiene canciones tan gratificantes como aquella ‘Daylight Matters’ que nos llevaba de la mano al mejor pop setentero. El álbum servía para que la cantante fuera nominada al Mercury Prize, pero lo mejor es que se espera que en 2020 haya más novedades por su parte.



Sen Senra

Otra de las grandes sorpresas de 2019 ha sido el disco de Sen Senra, que ha pasado hasta en 4 ocasiones por nuestra sección “La Canción del Día”. Ha sido gracias al magnetismo que despliegan ‘RRIINNGG’, ‘No me sueltes más’, ‘Nos dará alas’ y ‘Ya no te hago falta’ (además de ‘Toca morder‘, editada hace ya 2 años). Ojo porque desde Sonido Muchacho aseguran que el artista no va a ofrecer muchísimas actuaciones durante 2020, tratando de mimar cada presentación en vivo, y pese al éxito del disco, que ha logrado entrar en la competitiva lista de streaming en España.

La oferta nacional y latinoamericana se completa con Mujeres (que también acaban de sacar temazo), Las Ligas Menores, Chaqueta de Chándal, Sidechick, Maika Makovski y Biznaga.