La Canción del Día: ‘Tú y yo’ confirma que la fuente de Mujeres para crear pelotazos punk pop está lejos de secarse

Ayer publicábamos nuestra lista con las Mejores Canciones de 2019 para la redacción de JENESAISPOP y en ella, entre todas las múltiples cosas que nos dicen que faltan (no digamos ya las que sobran), no se podían incluir a Mujeres. El trío barcelonés se posicionaba en un meritorio puesto 52 de 100 con ‘Romance romántico‘, tema que daba título a su fantástico último EP. Cuatro canciones con fulgurantes melodías ejecutadas en su estilo de punk pop garajero ejecutado a toda pastilla. ¿Pero alguna vez se les va a secar la fuente de la inspiración? A tenor de su nuevo single ‘Tú y yo’, no hay más vueltas: de momento, NO.

Y es que esta canción publicada hace unas horas, adelanto del álbum que sucederá al notable ‘Un sentimiento importante‘, es una nueva llamada de arrebato por parte de Yago Alcover, Arnau Sanz y Pol Rodellar. Si acaso, diría que su sonido es incluso más poderoso que de costumbre, con batería, guitarra y bajo tronando al unísono desde su arranque, solo dando un breve respiro cuando se entona su estribillo. Un estribillo que supone un leve giro melódico que evoca los 60 –los de Los Saicos o The Sonics, no los de Fórmula V o Los Sírex– y que ahonda en esa lírica sentimental que tan bien maneja el grupo barcelonés: en este caso, un canto de amor exacerbado e idealizado hasta extremos casi enfermizos (“en tu puerta escribiré 100 veces que te quiero… y luego lo limpiaré para que no me odies”). Mención aparte para su sencillo pero curioso vídeo: alejado del sentido de la letra (o eso me parece), el power trío muestra la vida en la carretera, comiendo comida basura y viajando en furgoneta, con destino a dar un concierto en… tenéis que verlo.

Mujeres, cuyo debut homónimo ha cumplido 10 años hace unos meses, publicarán pues su quinto álbum de estudio de nuevo en Sonido Muchacho en algún momento de la primera mitad de 2020, puesto que han prometido presentarlo durante su actuación en el festival madrileño Tomavistas, donde compartirán cartel con Jarvis Cocker, León Benavente, Austra, Boy Pablo, Novedades Carminha, Maika Makovski y un largo etcétera.



