Cate le Bon / Reward

¿Es Tenzin Palmo saliendo de su cueva? No, es Cate le Bon en la portada de su nuevo disco, ‘Reward’. Podría estar saliendo de alguna caverna, o en este caso, de la casa en la que se aisló en el pueblo inglés de Cumbria durante la composición del álbum, hace dos primaveras. La galesa apenas salió de esas cuatro paredes más que para atender un curso de bricolaje en el que aprendió a construir mesas, sillas y taburetes de madera, y para dar largos paseos o acudir a clases de natación. Después, llegada la noche, cerraba las ventas de su casa “absolutamente a todo el mundo” y se sentaba al piano a componer. Su intención era dedicarse a una afición sin preocupaciones más que hacer un disco, pero ya que le terminó saliendo uno, se volvió a Los Ángeles para grabarlo con una banda. El resultado es un ‘Reward’ que puede parecer tosco en un primer acercamiento, pero que va calando poco a poco gracias a su belleza árida.

En ‘Reward’, el nuevo disco de Cate desde el lanzamiento en 2016 de ‘Crab Day‘, la galesa vuelve a hacer un uso totalmente personal de sus influencias, que van de T-Rex a Bowie pasando por Pavement o la Velvet, para construir una obra luminosa y dura como un paisaje de piedra mediterráneo iluminado por el sol, y a la vez tan rústica como el disco de Deerhunter que acaba de producir. Sí, la fascinación de Cate por la madera se percibe en la instrumentación cruda del disco, por ejemplo en el elemento feísta y disonante de los saxófonos en ‘Home to You’ o ‘The Light’, pero también y sobre todo en la riqueza de sus percusiones. A partir de maracas, xilófonos y otros instrumentos, Cate crea, en temas como ‘Home to You’ o ‘Here it Comes Again’ ricos tapices sonoros sin dejar de cautivarnos con sus melodías y con la pureza de su voz. ‘Daylight Matters‘, que remite al pop de los años 70, es el single más emblemático de todo el conjunto.

Es también el tema más inmediato de un ‘Reward’ que merece su digestión debido a algunas melodías obtusas, pero que gana con las escuchas atentas. No así sucede con las letras. Asegura Cate que el título del disco es una crítica al concepto de “recompensa” pues este implica necesariamente una “transacción” y por tanto un interés. “En el mundo en el que vivimos, las palabras se usan para manipular y marginalizar”, añade la artista. En este caso las canciones de ‘Reward’ parecen hablarnos de amor (el estribillo de ‘Daylight Matters’ repite “I love you” para concluir, “pero no estás aquí”) y de política, pero realmente es imposible dilucidar de qué van exactamente, pues hacen uso de un estilo fragmentado y surrealista que solo su autora puede descifrar. El afilado art-rock de ‘Mother’s Mother’s Magazines’ parece hablar de la política y de la división que crea, mientras ‘The Light’ es más dramática: “no necesito la comedia, yo aguanto la puerta de mi propia tragedia, asumo la culpa por el daño, pero el daño me pertenece”.

No es una obligación que los artistas escriban letras claras como la luz del día, mucho menos cuando Cate es además integrante de un grupo como DRINKS que es surrealismo puro, pero frases como “el hogar para ti, es un barrio en la noche de la cocina, es atrocidad en la ciudad” o “tomé prestado el amor de los carnavales” parecen holgazanas y por lo tanto no consiguen abrirnos del todo al mundo creado por Cate en ‘Reward’ tanto como sí lo logran su diversa instrumentación y sus cautivadoras melodías. Al contrario, encierra a Cate en este mundo herméticamente sin que sea fácil entrar. Eso sería la peor parte de un trabajo que, en cualquier caso, supone uno de los episodios más interesantes en la carrera de Cate, una artista que siguiendo su propio camino, se está labrando una carrera poco menos que fascinante. Y en esa línea ascendente, ‘Reward’ es uno de esos álbumes que creará nuevos fans.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Daylight Matters’, ‘Home to You’, ‘Here it Comes Again’

Te gustará si te gusta: Deerhunter, Tim Presley, Broadcast,

Escúchalo: Spotify