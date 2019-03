La Canción del Día: Cate Le Bon recuerda al mejor pop melódico de los 70 en ‘Daylight Matters’

Cate Le Bon, autora de discos como ‘Mug Museum‘ o ‘Crab Day‘ está de regreso con un disco que se llama ‘Reward’ y saldrá el 24 de mayo. En un comunicado explica que no entiende por qué la palabra “recompensa” tiene una connotación positiva cuando para ella es una “palabra siniestra” que implica una “dependencia entre el receptor y quien ofrece esa recompensa”. La artista reflexiona sobre cómo en nuestros tiempos las palabras están “perdiendo su significado”.

En cuanto al single, es una absoluta delicia que rememora el pop melódico más delicado de los años 70. Nombres como los Carpenters o Carole King, o sus versiones más recientes, como Natalie Prass o muy especialmente Rumer, vienen a la cabeza cuando escuchamos este ‘Daylight Matters’ en el que encontramos una buena dosis de contrastes. La letra repite “te quiero, te quiero, te quiero, te quiero”… pero solo es para concluir: “pero no estás aquí”, además de otras tristes ideas como “nunca voy a vivir eso otra vez”. Por el contrario, la melodía es algo más alegre, como subraya el propio título de la canción, que apela a que “la luz del día importa”, luego existe. Un tema con vocación de clásico en el que la referencia a ‘A Day in the Life’ tampoco parece una casualidad.

Os dejamos con el tracklist de ‘Reward’ y por supuesto con la canción en sí:

01 Miami

02 Daylight Matter

03 Home to You

04 Mother’s Mother’s Magazines

05 Here It Comes Again

06 Sad Nudes

07 The Light

08 Magnificent Gestures

09 You Don’t Love Me

10 Meet the Man