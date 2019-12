Campaña para que ‘Running the World’ de Jarvis Cocker sea número 1 navideño en UK en protesta a Boris Johnson

¿Recordáis cuando Reino Unido se movilizó para que Rage Against the Machine fueran el número 1 de la Navidad en el país en protesta por el éxito de X Factor? ¿Y consiguió su objetivo? 10 años más tarde, los británicos se enfrentan a una nueva victoria del conservador Boris Johnson en las elecciones generales y por tanto a la efectuación del Brexit. Y también quieren que el número 1 de la Navidad en el país refleje su desacuerdo.

En este caso, un grupo de Facebook está haciendo campaña para que ‘Running the World’ de Jarvis Cocker sea el próximo número 1 navideño de Reino Unido. La canción se titulaba originalmente ‘Cunts Are Running the World’ y salió en 2006, en plena era Bush / guerra de Irak. Parte de la letra decía: “Si creías que las cosas habían cambiado, amigo, es mejor que te lo pienses otra vez, porque dicho más claramente, con las más pocas palabras posibles, los capullos aún están al frente del mundo”

El grupo en cuestión cuenta ahora mismo con 21.684 miembros y la campaña de hecho ha obtenido la aprobación de Jarvis Cocker, quien ha anunciado que todos los beneficios generados por la compra de la canción irán dirigidos a la organización Shelter, que ayuda a las personas sin hogar. El grupo anima a sus miembros a comprar la canción varias veces antes de reproducirla sin parar en streaming y detalla las diversas relaciones en cuanto a escuchas y unidades equivalentes que aplica la lista de éxitos actual. El sello Rough Trade también se ha sumado a la campaña, que, en cualquier caso, lo tiene un poco crudo compitiendo contra LadBaby, Stormzy y Wham!, que se disputan el número 1 navideño esta semana y van con bastante ventaja.

There's a fan campaign to get Jarvis' Running The World up the charts in time for Christmas…

C**ts Are Still Running The World by Jarvis Cocker would be a very suitable Xmas No 1 for 2019. It needs to be bought by Thursday – it’s already at no 29. Please share. https://t.co/Fs3jq7UAFS

— bob stanley (@rocking_bob) December 15, 2019