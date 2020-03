¿Están haciendo Hinds ahora las mejores canciones de su carrera?

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Hinds.

“Sí, ‘Good Bad Times’ es la canción más pop de Hinds… ¿o soy el único al que por momentos le parece una versión rockera y en spanglish del ‘The Real Thing’ de Gwen Stefani? Es improbable que esta referencia haya pasado por la cabeza de las madrileñas, pero tanto melódicamente como en lo que se refiere a la instrumentación, ‘Good Bad Times’ es una evolución absoluta en el sonido Hinds, que en este tema buscan sonar accesibles, y además a lo grande, pero sin perder la suciedad que las caracteriza. El resultado tiene ya pinta a hitazo futuro de sus conciertos y las frases en español además son un acierto. Un camino que seguir explorando”. Jordi Bardají

“”Hasta luego garage, abrazo gigante al pop” nos dicen Hinds con los adelantos de ‘The Prettiest Curse’. Las madrileñas dan paso hacia adelante bastante lógico; no han querido quedarse en un falso amateurismo y han evolucionado hacia una producción más brillante y elaborada, pero sin renunciar a la frescura marca de la banda. ‘Good Bad Times’ tiene cositas discutibles (algún juego de voces, la estrofa en castellano), pero ganan los aciertos por goleada: melodía y estribillos pegadizos, unos arreglos fantásticos (¡ese riff de teclado!), el brillo flúor, las reminiscencias ochenteras y una melancolía inédita hasta ahora en la banda que asoma durante toda la canción”. Mireia Pería.

“Hinds no han podido empezar el año mejor, cumpliendo el sueño de telonear a los Strokes, no en Madrid, algo que siempre sonó hasta probable, sino en Nueva York y en plena Nochevieja. Sus últimos singles ‘Riding Solo’ y ‘Good Bad Times’ están entre sus mejores canciones si es que no son exactamente sus dos mejores canciones, y por eso me da tanta rabia que ‘Good Bad Times’ no termine de reventar como el posible hit crossover que aparenta ser. Es un acierto su manto electrónico, similar al que han ido mostrando los Strokes sobre todo desde el tercer disco -y este es no en vano el tercer disco de Hinds-, pero hay algo que no termina de elevar la composición. No sé si es tanto el Spanglish -como escrito por el autor de ‘Cómo te llama’-, pues ya nos estamos acostumbrando a que tome las canciones de moda, como el hecho de que las dos estrofas hayan sido grabadas de manera tan diferente. Cada una suena como procedente de un lado del Atlántico, irreconciliable con la otra”. Sebas E. Alonso.

‘The Prettiest Curse’ sale el 3 de abril con este tracklist:

1. Good Bad Times

2. Just Like Kids (Miau)

3. Riding Solo

4. Boy

5. Come Back And Love Me <3 6. Burn 7. Take Me Back 8. The Play 9. Waiting For You 10. This Moment Forever