Hinds anuncian nuevo disco, ‘The Prettiest Curse’, con portadón de Ouka Leele y cambio sonoro

Hinds acaban de anunciar un nuevo álbum, el tercero de su carrera tras ‘Leave Me Alone‘ y ‘I Don’t Run‘. Publicado de nuevo por el sello británico Lucky Number, el 3 de abril llega ‘The Prettiest Curse’, un disco en el que el cuarteto madrileño presenta una estética completamente nueva, a todos los niveles. Comenzando por un portadón firmado por la célebre artista Ouka Leele que, una vez más, congrega a Carlota, Ana, Ade y Amber, pero que esta vez las sitúa en un estudio repleto de objetos que, dicen, tienen una historia detrás.

De hecho, estrenan web interactiva en la que hay diez objetos singulares que pueden “consultarse” y que revelan el título de cada canción del álbum y una clave de cada una de ellas. Canciones que han sido producidas por Jennifer Decilveo, artista norteamericana que ha trabajado con Beth Ditto, The Strokes, Bat For Lashes, The Wombats, Anne-Marie –estuvo nominada a un Brit por ‘Speak Your Mind’– o Andra Day –nominada a un Grammy por su trabajo en ‘Rise Up’–. Lo cual se traduce en un giro de sonido hacia texturas más electrónicas y ambientales, como ya atestiguaba ‘Riding Solo‘ –adelantada meses atrás– y ahora refrenda ‘Good Bad Times’, otro nuevo tema estrenado hoy.

Se trata de un medio tiempo con las guitarras en un segundo plano, protagonizado por un riff de teclado de reminiscencias ochenteras (a lo Destroyer, por ejemplo) y un magnífico gancho a modo de estribillo. Además, aunque Ana y Carlota siguen alternándose en la voz principal, esta vez lo hacen introduciendo algunos versos en español. Un spanglish que imaginamos será mejor recibido por la parroquia hispana que por su numeroso público anglosajón. El tema se presenta con un clip dirigido por Jean Lafleur (Sen Senra) con las chicas ejerciendo de superheroínas de serie B, al más puro estilo ‘Kick-Ass’.

Hinds anuncian también hoy un extensísimo tour durante los meses de abril, mayo y junio, que no depara ni una sola fecha en España… hasta la llegada de la temporada festivalero. Ya figuran en el cartel de Mad Cool 2020. Os dejamos con el tracklist de ‘The Prettiest Curse’:

1. Good Bad Times

2. Just Like Kids (Miau)

3. Riding Solo

4. Boy

5. Come Back And Love Me <3 6. Burn 7. Take Me Back 8. The Play 9. Waiting For You 10. This Moment Forever