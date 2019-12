Hinds cantan a la soledad y al “estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna” en ‘Riding Solo’

Hinds están de vuelta con su primer single desde que en 2018 editaran su segundo disco, ‘I Don’t Run‘. ‘Riding Solo’ sigue explorando el sonido entre sucio y desenfadado de las chicas y habla sobre la soledad del artista, como han explicado en una nota publicada en sus redes.

Dice el texto: “Sentirse sola es uno de los sentimientos humanos más comunes, y ser músico no ayuda, tu vida está constantemente en movimiento y lo único que permanece eres tú misma. Y lidiar contigo misma… todos sabemos lo aburrido e irritante que puede llegar a ser eso. ‘Riding Solo’ va sobre esto, sobre nosotras, sobre estar en movimiento perpetuo, sobre estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna, sobre estar rodeadas de extraños la mayor parte del día o a 9 horas de diferencia de nuestra gente y del que llamamos nuestro hogar. Va sobre vivir y morir por y para la música”.

‘Riding Solo’ está producida por Jennifer Decilveo, que ha trabajado con Beth Ditto, Bat for Lashes, Anne-Marie, Albert Hammond Jr. de The Strokes, The Wombats o Rae Morris, y para su videoclip, Hinds han vuelto a contar con el director y fotógrafo de Nottingham Keane Pearce Shaw, que ya se encargara del clip de ‘British Mind’ y también ha dirigido el correspondiente a ‘Photo Opportunity’ de Slaves. Es un entretenido vídeo rodado en un desierto, que alterna los looks vistosos del grupo con la presencia de coches y neumáticos.