La Canción del Día: en ‘The Steps’, HAIM no sólo hablan de empoderamiento femenino sino que lo demuestran

HAIM han concretado por fin la publicación de su tercer álbum de estudio, ‘Women In Music Part III’, llamado así también porque se abrevia “WIMPIII” y da la risa, como han confesado. Se publica el 24 de abril y, tras ‘Something to Tell You‘ (2017) y su debut ‘Days Are Gone‘ (2013), las expectativas hacia él difícilmente podrían ser mejores: los tres temas inéditos presentados el año pasado, ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m In It‘ y ‘Hallelujah‘, eran deslumbrantes… ¡y se incluyen en el álbum como cortes extra! Y ‘The Steps’, el que parece el auténtico single, vuela a idéntica altura.

En esta última, Danielle, Este y Alana vuelven a colaborar con Ariel Rechtshaid (a la sazón, pareja de la primera) y Rostam (ex-Vampire Weekend) en materia de producción y composición, formando un tándem que trabaja en la casa estudio donde ya se grabó ‘Father of the Bride‘ de Vampire Weekend, uno de los mejores álbumes de 2019. Sin embargo, tanto en cuanto a sonido como en mensaje, en ‘The Steps’ destaca el empoderamiento de las tres jóvenes hermanas artistas. La letra de la canción, quién sabe si autobiográfica, es extensible a muchas mujeres que ven cómo tienen que lidiar con el mansplaining y los recelos que despierta en su propia pareja (masculina) que su valía destaque por encima de la de él.

Por ahí van claramente los versos de su estribillo cuando cantan a coro: “Cada vez que creo que he estado dando pasos / Tú terminas enfurecido conmigo por crear un lío / No puedo entender por qué no me entiendes, cariño / Cada día que me levanto y hago dinero por mí misma, / y aunque compartamos cama, sabes que no necesito tu ayuda / ¿Lo entiendes? No lo entiendes, cariño”. La canción no podía publicarse en otra semana que no fuera la del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.

En esa línea, también, abunda el aparentemente intrascendente vídeo doméstico filmado por Danielle junto a su director de cabecera Paul Thomas Anderson (‘El hilo invisible‘, ‘Puro vicio‘). Parece que las chicas simplemente se levantan de la cama y se preparan para ponerse en marcha para trabajar. Pero ese proceso está lleno de gestos desafiantes y, a la vez, llenos de feminidad, como el momento en que Alana se sube a la encimera del lavabo, el que Este da un mordisco a su barra de labios o la fuerza con la que Danielle toca la batería con su camiseta manchada de carmín.

Y es que ‘The Steps’ remarca ese poder femenino también con su sonido: si los fraseos –reminiscentes de su admirada Shania Twain y remarcados con preciosos punteos de guitarra– no renuncian a la sensualidad, el estribillo se vuelve explosivo con el característico golpeo del bajo de Este y esas baterías de sonido latero pero potente, que enfatizan el coro. Si eso resuena llamativamente en la grabación de estudio, lo hace aún más cuando han presentado el tema en directo en televisión: hace unas horas, HAIM han interpretado el tema en el programa de Jimmy Fallon, liderando su banda –en la que se cuenta al propio Rostam– y demostrando su fuerza y pasión, haciendo que se percibieran con claridad los gritos de admiración del público. Tras anunciarse su presencia en Mad Cool 2020 y añadir un concierto en sala en Barcelona esa misma semana (entradas ya a la venta en Ticketmaster), no podemos esperar para escuchar ‘Women In Music Part III’ y verlas interpretarlo en vivo.





