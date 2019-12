La Canción del Día: ‘Hallelujah’ de HAIM es el ¿involuntario? villancico que deja huella en 2019

Hay canciones como ‘All I Want for Christmas is You‘ que están pensadas única y exclusivamente para esta época del año. Y hay otras que aunque quizá no hayan nacido con la intención de tocarnos la fibra navideña, simplemente lo hacen, bien debido a su letra, a su enfoque musical o a ambas cosas. Es el caso de ‘Hallelujah’, el tercer single magnífico –uno de ellos, ‘Now I’m In It‘, ha encontrado hueco en las Mejores Canciones de 2019 para nuestra redacción– que han publicado Haim este año.

No parece que este tema del trío de hermanas sea una canción navideña. De hecho, la familia Haim es de confesión judía y por tanto celebra el Hanukkah, que también es en diciembre pero no siempre coincide con la festividad cristiana. No es casual que hayan participado en el reciente recopilatorio ‘Hanukkah+‘ junto a artistas como The Flaming Lips, Jack Black, Adam Green o Yo La Tengo. Lo han hecho con una versión de Leonard Cohen… pero no, no con su ‘Hallelujah’, sino con ‘If It Be Your Will‘.

El ‘Hallelujah’ de Haim es una canción íntima, predominantemente acústica, pero no es una versión del archiconocido himno del canadiense. Se trata de una composición propia del trío con la colaboración de Tobias Jesso Jr. y producida por la propia Danielle, Ariel Rechtshaid (productor de Madonna, Adele, Vampire Weekend y un largo etcétera, además de pareja de Danielle) y Rostam Batanglij, ex-Vampire Weekend. Puede parecer demasiada gente para un tema en el que predomina la desnudez de una guitarra y las voces, solas o a coro, de las chicas. Pero a partir del segundo estribillo, un violín tenue va anticipando el arreglo de cuerdas combinado con preciosas armonías vocales, con el que culmina la canción de manera muy emotiva.

El gran poder de ‘Hallelujah’, en todo caso, reside en su maravillosa melodía, muy Joni Mitchell –su ‘River’, otro villancico involuntario, parece un referente obvio–, entonada por Danielle, Este y Alana en estrofas alternativas. En ellas, cada una dedica versos a personas que se sienten afortunadas de tener o haber tenido, aunque ellas no crean merecerlo: “¿Por qué a mí? ¿Cómo he logrado este aleluya?”, concluye su estribillo. Danielle dedica el suyo a sus hermanas, “dos ángeles disfrazados”, sumándose Este en el segundo con un mensaje similar. Alana, en cambio, recuerda a su mejor amiga Sammi, fallecida hace pocos años en un accidente de tráfico, provocando escalofríos: “tuve una mejor amigo pero resulta que murió”, comienza, antes de desear “poder verla de nuevo”, y lanzar sus brazos para recibirla.

El single se lanzó con un sobrio vídeo de Paul Thomas Anderson filmado en un teatro de Los Ángeles, la ciudad natal de las Haim, compartiendo estética con los dos clips previos de esta era. Desde luego es bonito y emotivo, pero el poder de ‘Hallelujah’ se confirmaba hace un par de semanas con la preciosa interpretación en directo, a piano en lugar de guitarra, que hicieron para la BBC1. Y hoy, además, completan el mensaje de amor de la canción tan adecuado para estos días, con un nuevo vídeo amateur (la llaman “versión gracias”) en el que fans, familia y amigos –entre los que se cuentan Ezra Koenig de Vampire Weekend, Charli XCX, Clairo, Donald Glover, la actriz Emma Stone…– hacen playback de la canción mientras se abrazan a alguien a quien quieren. Fuera o no su intención, parece evidente que ‘Hallelujah’ podría convertirse en un nuevo clásico navideño.





Lo Mejor del Mes: