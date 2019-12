Mariah Carey cuenta con Joseph Khan para el nuevo vídeo de ‘All I Want for Christmas is You’

Mariah Carey ha conseguido esta semana el 19º número 1 de su carrera en Estados Unidos con ‘All I Want for Christmas is You’. La canción ya era su mayor éxito en cualquier caso debido a su popularidad cada Navidad, creciente año tras año. De hecho es una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

Ahora llega un nuevo videoclip para ‘All I Want for Christmas is You’, el tercero oficial pues en 1994 se llegaron a editar dos versiones, la casera conocida por todos y una inspirado en la televisión de los años 60 (también existe un vídeo para el “remix” de la canción con Justin Bieber que es mejor olvidar). Para el tercero, Carey ha contado con el director Joseph Khan, artífice de algunos de los videoclips más caros de la historia y también de algunos de los más memorables, como ‘Blank Space’ de Taylor Swift, ‘Toxic’ de Britney Spears o ‘Freeek!’ de George Michael.

El nuevo vídeo de ‘All I Want for Christmas is You’ no cuenta con tanto “replay value” como estos tres ni mucho menos con una historia con principio, final y desenlace propiamente dicha, pero sí con el encanto festivo esperado. En él, una niña entra en una tienda de regalos y descubre una fantasía navideña en su interior, y termina bailando felizmente entre soldaditos de juguete o los propios hijos de la cantante.